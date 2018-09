Tennis Essig Zweiter in Cannstatt

Essig Zweiter in Cannstatt

Kreis Göppingen / rw

Bei den siebten Senior Open in Bad Cannstatt waren drei Spieler aus dem Kreis auf Punktejagd für die deutsche Rangliste. In der AK 40 starteten Carsten von Eiff und Carsten Herzog vom TC Süßen, wobei von Eiff an Position zwei gesetzt war. Nach klaren Siegen gegen Rafael Kiebler (Ludwigsfeld) und Sascha Friz (Aichwald) unterlag er Erick Silva (TF Plieningen) mit 5:7, 2:6. Herzog gewann gegen Jens Wagner (Ludwigsfeld) und Christian Nitschke (Cannstatt). Im Halbfinale wurde er vom Augsburger Sven Ludwig besiegt. Andi Essig (TC Heiningen) kam nach dem Sieg gegen Ermin Esch (Pliezhausen) kampflos ins Finale der AK60. Dort erwies sich der Neuseeländer Steve Harley beim 7:5, 6:4 als stärker. rw