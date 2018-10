Berglauf Es warten 450 Höhenmeter

Geislingen / ga

In den ersten Jahren waren überwiegend Skilangläufer am Start, die den Berglauf als Vorbereitung auf die Langlaufsaison nutzten. Felder von nahezu hundert Läufern waren keine Seltenheit. Diese Zeiten sind vorbei. Immer mehr Freizeitläufer streben zu Laufveranstaltungen mit teilweise tausenden Teilnehmern. Damit kann und will der Schneelaufverein nicht konkurrieren. Er bietet einen gut organisierten Berglauf mit einer attraktiven und anspruchsvollen Strecke, die auch Nordic Walkern offen steht. Am kommenden Sonntag geht es ab 10 Uhr vom TG-Stadion aus auf die 12,5 Kilometer lange und mit 450 Metern Höhenunterschied ausgestattete Strecke bis zum Ziel an der Skihütte in Weiler. Anmeldung bis Donnerstag per Mail an berglauf@schneelaufverein-geislingen.de, Nachmeldungen sind bis 9 Uhr am Wettkampftag möglich.