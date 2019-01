Handball Erstmals die Abstiegsplätze verlassen

Göppingen / Regine Fezer

Die Frauen II von Frisch Auf Göppingen erkämpfen sich einen knappen 25:23-Sieg beim VfL Waiblingen II und stehen dadurch zum ersten Mal auf einem Nicht­abstiegsplatz.

Beide Teams wollten unbedingt nicht verlieren. So entwickelte sich von Anfang an eine kampfbetonte, trotzdem faire Begegnung. Die Partie war geprägt von unzähligen technischen Fehlern auf beiden Seiten und hat das Prädikat Oberliga-Niveau nicht verdient.

Bis zum 7:7 in der 19. Minute wechselten sich die Mannschaften im Torewerfen ab, dabei hätten die Göppingerinnen zu diesem Zeitpunkt bereits mit vier bis fünf Toren führen können, wenn sie cleverer und abgezockter agiert hätten. Beim 9:7 in der 21. Minute führte der VfL zum ersten Mal mit zwei Treffern. FA steigerte sich in der Abwehr und ließ bis zur Pause keinen Treffer mehr zu. Eine Zeitstrafe gegen den VfL konnte Frisch Auf zur 11:9-Pausenführung nutzen.

Die Gäste hatten den besseren Start in die zweite Hälfte. Die Aktionen wurden geduldiger und zielstrebiger ausgeführt, zudem konnten die eigenen Fehler minimiert und die Fehler des VfL zu Gegenstoßtoren genutzt werden. Über 13:17 in der 39. Minute durch Lisa Frantz, gelang Cara Giunta in der 42. Minute das 14:19. Doch der VfL ließ sich nicht abschütteln und konnte in der 46. Minute auf 17:19 verkürzen. Wieder zog Göppingen das Tempo an; Meike Schmied, inzwischen im Gäste-Tor, entschärfte zwei VfL-Chancen und nach 51 Minuten erkämpfte sich Frisch Auf eine 22:18-Führung. Beim 20:24 in der 56. Minute schien die Partie entschieden. Doch die Frisch-Auf-Mädels agierten nervös und harmlos, trotzdem gelang Sina Ehmann, mit zehn Treffern beste Schützin der Partie, die Vorentscheidung zum 21:25. Die letzten Minuten waren dramatisch, auch weil beide Mannschaften weiterhin reihenweise technische Fehler produzierten.

Dem Göppinger Anhang war’s letztlich egal. „Zwei Punkte eingetütet; aber diese Leistung reicht für die kommenden schweren Begegnungen nicht“, so Trainer Gerd Fezer. Regine Fezer

FA Göppingen II: M. Bauer, Schmied; Kuhrt (5/4), Kummer, Mfomo, Häberle (7), Froberg, Ehmann (10), Bergschneider, Frantz (1), Giunta (2), Schwenk, Wiedmann, Kurz.