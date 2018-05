Tennis Erstes Ziel Göppingens ist Liga-Erhalt

Göppingen / Pr.

Die Göppinger Tennisspielerinnen treten wieder in der Oberliga an, die sie im Jahr 2017 mit 4:2 Siegen als Tabellendritter abschlossen. Von dem Team, das im vergangenen Jahr die Punkte holte, sind alle Spielerinnen wieder an Bord. Einen Wechsel gab es nur in der internen Rangfolge, Alice Andrada Radu ist jetzt die Nummer eins, Carolin Nonnenmacher steht auf Rang zwei. Danach folgen die seit Jahren bewährten Stammspielerinnen Julia Wais (Foto: Cornelius Nickisch), Melissa Lutring, Nicole Ternuscakova und Verena Schäffler. Gemessen an den Leistungsklassen muss der Liga-Erhalt das erste Ziel der Göppingerinnen sein, doch diese Klassifizierung sagt nicht alles aus über die Stärke einer Mannschaft. Auf dem Papier sind die Sportfreunde Schwendi Favorit auf die Meisterschaft, denn alle Spielerinnen auf den Positionen eins bis sechs gehören der LK1 an. Zum Auftakt muss der TC Göppingen am 10. Juni beim TK Bietigheim antreten, wo ein erfolgreicher Saisonstart möglich ist. Heimspiele folgen am 24. Juni (Cannstatt), 1. Juli (Geroksruhe) und 22. Juli (Oberstenfeld). Pr.