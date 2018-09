Karate Erster Titel in Hessen für Marco Eisele

Eislingen / me

Marco Eisele von der Karateabteilung des ASV Eislingen startete erstmals bei den offenen hessischen Landesmeisterschaften. Der hessische Landesverband gestaltete seine Meisterschaft dieses Jahr zum ersten Mal auch für andere Bundesländer offen.

In der Auslosung sah Eisele bereits bekannte Namen und konnte schnell seine Strategie einordnen und die Reihenfolge der Katas festlegen. Der Eislinger kämpfte sich erfolgreich durch die Vorrunden und stand dann in seinem Pool gegen Michael Trzeciak vom Dojo Judokan Frankfurt im Finale. Eisele legte vor und demonstrierte souverän und fehlerfrei seine Kata „Papuren“. Trzeciak startete als Zweiter und konterte mit der Shotokanform „Sochin“. Die Kampfrichter werteten einstimmig mit 5:0 für Eisele.

Im anderen Pool kämpfte sich Martin Joschko aus Bonn bis zum Sieg durch und trat somit zum Finale gegen Marco Eisele an. Joschko trug die Farbe rot und ging zuerst an den Start. Mit seiner Kata „Unsu“ legte er eine gute Demonstration vor und setzte Eisele unter Druck. Der Wettkampf-Routinier zeigte jedoch keine Nervosität und lief in gewohnter Selbstsicherheit seine Kata „Chatanyara Kushanku“. Am Ende gewann Marco Eisele erneut ohne Gegenflagge mit 5:0 und holte sich somit zum ersten Mal den hessischen Titel. me