Ringen Erster Saisonsieg für Ebersbach

Ebersbach / Mario Schmidtke

Zum zweiten Kampf der Oberliga-Saison empfing die Mannschaft des SV Ebersbach um Trainer Jörg Sänger den Aufsteiger SV Fellbach. Der Weg bis zum Erfolgserlebnis war ein hartes Stück Arbeit für die Ebersbacher. Beide Mannschaften gewannen fünf Begegnungen, doch zum Glück für den SVE wurden einige Kämpfe nur denkbar knapp verloren, so dass es am Ende zum klaren 16:11-Endstand reichte.

Da Fellbach in der Gewichtsklasse bis 61 kg (griechisch-römisch) keinen Vertreter stellen konnte, gingen die Punkte kampflos an Stefan Weller (Einzelwertung 4:0/Mannschaftswertung 4:0). Bence Kovacs (57 kg, Freistil) fand gegen den furios beginnenden Ramaz Darchidze keine Mittel, um dessen Angriffe abwehren zu können. Zu Beginn der fünften Kampfminute musste der Ebersbacher die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen (0:4/4:4).

In der Klasse bis 130 kg (G) zeigte Armin Turzer erneut, dass er mehr als nur Ersatzmann ist. Der Ebersbacher hielt den Kampf gegen Eddy Flad über die volle Kampfzeit offen, konnte aber letztendlich die knappe 2:4-Punktniederlage nicht abwenden (0:1/4:5).

Seinen ersten Kampf für den SV Ebersbach bestritt Aleksander Wojtachnio (98 kg/F) gegen den bärenstarken Pouria Taherkhani. Der Gast bestimmte von Beginn an den Kampf und holte durch seine Schnelligkeit mit Beinangriffen und Durchschlüpfern Punkt um Punkt. Der SVE-Athlet hatte sich sein Debüt anders vorgestellt, als den Kampf mit einer Punktniederlage abgeben zu müssen (0:3/4:8).

Oliver Müller (66 kg/F) zeigte gegen Murtuz Magomedov den Kampf des Abends. Er folgte den taktischen Anweisungen seines Trainers und brachte seinen Gegner zum Verzweifeln. Der Ebersbacher zwang seinem Kontrahenten immer wieder seinen Stil auf und holte sich Wertung um Wertung, so dass der Kampf am Ende klar mit 10:0 gewonnen werden konnte (66 kg/7:8). Der Ebersbacher Niklas Nutsch (86 kg/G) und Moritz-Niklas Wahl zeigten einen Kampf auf Augenhöhe. Beide Akteure unterbanden immer wieder die Angriffsbemühungen des Kontrahenten. Nach Ende der sechsminütigen Kampfzeit hatte der Gästeringer den Kampf knapp mit 3:1 für sich entschieden (0:1/7:9).

Jan Seidl (71 kg/G) traf auf Fellbachs Trainer und Veteranenweltmeister Tariel Shavadze. Nach anfänglichem Respekt kam der Ebersbacher immer besser in den Kampf und konnte auch die taktischen Ratschläge seines Trainers umsetzen. Am Ende der Kampfzeit konnte sich der Ebersbacher Athlet beim Kampfstand von 3:3 als Punktsieger feiern lassen, da sein Kontrahent eine Verwarnung auf seinem Konto hatte, die zur Niederlage führte (1:0/8:9).

Vadim Kozanov (80 kg/F) brachte die Ebersbacher Mannschaft mit seinem technischen Überlegenheitssieg über Paul Wahl auf die Gewinnerstraße. Der Ebersbacher holte sich mit einer Beinschleuder und verschiedenen Beinangriffen Wertung um Wertung und konnte sich zum Ende der vierten Kampfminute als Sieger des Duells feiern lassen (4:0/12:9).

Max Nutsch (75 kg/F) ging angeschlagen in den Kampf gegen Otto-Christian Madejczk. Beide Akteure zeigten einen spannenden und ausgeglichenen Kampf und schenkten sich nichts. Dennoch musste der Ebersbacher Athlet die 5:8-Punktniederlage akzeptieren (0:2/12:11).

Hans-Jörg Scherr (75 kg/G) konnte mit einem Sieg gegen Dominik Heeg den ersten Mannschaftssieg der Gastgeber in dieser Saison perfekt machen. Der Ebersbacher zeigte mit zwei Überwürfen, die jeweils mit fünf Punkten honoriert wurden, wer das Sagen auf der Matte hat. Bei einer dieser Aktionen verletzte sich der Gästeringer am Knie, so dass er anschließend ärztlich versorgt werden musste (4:0/16:11).