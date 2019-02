Handball Erster Auftritt in Donzdorf im neuen Jahr

Donzdorf / dh

Am heutigen Samstag treffen die Württembergliga-Handballer der HSG Winzingen/WißgoldingenDonzdorf in der Donzdorfer Lautertalhalle auf die SG Hegensberg/Liebersbronn. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Die Gäste aus der Stadt Esslingen stehen mit 9:25 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz, was nicht ganz ihrem eigentlichen Leistungsvermögen entspricht. Die Mannschaft vom Berg hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie auch mit den Großen der Liga mithalten kann und hatte am vergangenen Wochenende Spitzenreiter Schwäbisch Gmünd am Rande einer Niederlage. Am Ende verloren sie denkbar knapp mit einem Tor. Ein Ergebnis, dass der Mannschaft von Trainer Masching Selbstvertrauen geben wird, unterm Strich aber eben nichts zählt. So reist die Spielgemeinschaft dennoch mit breiter Brust nach Donzdorf, wo sie nach eigener Aussage aus dem Hinspiel „noch etwas gut zu machen hat.“ Dieses gewann Wi/Wi/Do nach hartem Kampf mit 29:28 Toren.

Das Heimspiel verspricht eine spannende Angelegenheit zu werden, auch wenn die HSG Wi/Wi/Do nach dem Sieg in Ostfildern erstmal durchschnaufen konnte und langsam in ruhigeren Gewässern ruht. He/Li steckt mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt und ist auf Punkte dringend angewiesen. Auf Seiten der HSG will man an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen und wird alles dafür tun, die Punkte in der Lautertalhalle zu behalten. Dabei muss das Trainerduo Rascher und Bühler voraussichtlich auf den ein oder anderen Akteur verzichten. Sicher fehlen wird erneut Köller, ob Kim Schmid, Corces und Ambrosch einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden. dh