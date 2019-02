Süßen / ks

Am Samstag um 18 Uhr findet in der neuen Süßener Sporthalle ein echtes Kellerduell statt. Die Drittligadamen der TTG erwarten den Tabellenvorletzten Betzingen. In der Vorrunde gab es eine überraschend hohe Niederlage (2:6) für die TTG. Die Gäste haben mit der Ex-Bundesligaspielerin Alexandra Schankula eine sehr gute Nummer 1 aufzuweisen. Gegen sie ist sehr schwer zu punkten. Die TTG Süßen wird voraussichtlich erneut zu fünft an den Start gehen und hofft auf die ersten Punkte in dieser Saison. ks