Tischtennis Erst verloren, dann Rettung gefeiert

Gosbach / gb

Der FTSV hielt gegen Bezirksliga-Tabellenführer Roßwälden lange mit, ehe er sich beugte. Bohrer/Burkhardt bestritten das Spitzendoppel, da Jörg Schaubele fehlte. Dennoch gelang zum Auftakt ein glatter 3:0-Sieg. Presthofer/Lorenzon vergaben im dritten Satz eine hohe Führung und unterlagen am Ende 1:3. Das neuformierte Doppel Bohrer/Gansloser kam über einen Satzgewinn ebenfalls nicht hinaus.

Hubert Presthofer verlor gegen Christian Schurr, anschließend unterstrich Thomas Bohrer seine derzeit gute Form. Er besiegte in einem tollen Spiel TGV-Spitzenspieler Steffen Pfeifer 3:2. Mit dem gleichen Ergebnis gewann auch Günter Burkhardt. Einer Niederlage von Cesare Lorenzon folgte ein 3:1-Sieg von Oliver Bohrer zum 4:4-Ausgleich. Ersatzmann Chris Gansloser holte sich den ersten Durchgang, unterlag am Ende knapp 13:15 im vierten Satz.

In der zweiten Runde gingen am vorderen Paarkreuz beide Punkte an die Gäste. Presthofer hatte einen schlechten Tag erwischt und unterlag erneut glatt, Thomas Bohrer kam beim 1:3 mit Schurrs unkonventioneller Spielweise nicht zurecht. In der Mitte keimte Hoffnung auf, als Burkhardt gegen Wölfe nach schlechtem Start immer stärker wurde und er nach einem hochklassigen fünften Satz 3:2 gewann. Doch damit hatte der FTSV sein Pulver verschossen. Lorenzon kommt nach langer Verletzungspause immer besser in Form, gegen Christoph Raab unterlag er dennoch mit 11:13 im vierten Satz. Nach Oliver Bohrers 0:3 stand die Niederlag des FTSV fest.

Die Gastgeber feierten dennoch den Klassenverbleib, weil zeitgleich der Vorletzte Heiningen unterlag und damit den FTSV nicht mehr einholen kann.