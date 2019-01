Tischtennis Ersatzspieler werden zu Helden

Ditzenbach/Gosbach / gb

Nach dem erwarteten 9:2 bei Schlusslicht TV Rechberghausen gewann der FTSV ohne die Bohrer-Brüder auch noch das Topspiel gegen Wäschenbeuren II mit 9:7 und setzte sich selbst auf Platz zwei der Bezirksliga.

Rechberghausen hatte in den Doppeln dem FTSV nichts entgegenzusetzen, hielt in den Einzeln aber gut dagegen. Vorne erhöhte zwar Hubert Presthofer auf 4:0, doch der gesundheitlich angeschlagene Thomas Bohrer unterlag. In der Mitte gewann Jörg Schaubele gegen Manuel Dittrich eine tolle Partie mit spektakulären Ballwechseln. Günter Burkhardt kam zu einem sicheren 3:1-Erfolg. Viel Pech hatte Cesare Lorenzon, der sich im fünften Satz mit 10:12 und einem Netzball geschlagen geben musste. Oliver Bohrer musste ebenfalls über die volle Distanz, setzte sich aber im Entscheidungssatz durch. Presthofer und Benjamin Aichinger lieferten sich eine dramatische Partie. Im Entscheidungssatz hatten beide Spieler Matchbälle, am Ende gewann Presthofer 21:19.

Einen Tag später rechnete sich der FTSV gegen den Tabellenzweiten TSV Wäschenbeuren II wenig aus, da mit Thomas und Oliver Bohrer die Nummer 1 und 5 fehlten. Im Hinspiel hatte es in kompletter Aufstellung eine 1:9-Niederlage gesetzt. Schon zum Auftakt überraschten Presthofer und Lorenzon mit einem Sieg gegen das TSV-Spitzendoppel. Zwar unterlagen Burkhardt/Schaubele 1:3, doch das Ersatzdoppel mit Chris Gansloser und Sven Hofer brachte die Gastgeber wieder in Führung. Burkhardt und Presthofer gewannen am vorderen Paarkreuz beide Einzel. In der Mitte dagegen unterlag Schaubele ebenso 1:3 wie Cesare Lorenzon. Doch der FTSV hatte ja seine Ersatzspieler. Zunächst setzte sich Gansloser 3:1 durch, dann bewies Hofer eiserne Nerven und gewann nach dem glatten ersten Satz die beiden folgenden jeweils 14:12. Wäschenbeuren kam zurück und holte am vorderen Paarkreuz beide Punkte. Jörg Schaubele spielte danach groß auf, doch nach Lorenzons Niederlage stand es nur noch 7:6. Nach Ganslosers Sieg und Hofers Niederlage machte das Schlussdoppel Burkhardt/ Schaubele mit einem 3:0-Sieg alles klar.