Tischtennis Ersatzmann Röckle holt die Punkte

Rechberghausen / gb

Weil der FTSV mit Hubert Presthofer und Oliver Bohrer auf zwei Stammspieler verzichten musste, wurde es eine enge Partie. Nur Burkhardt/Bohrer gewannen ihr Doppel, Schaubele/Lorenzon waren chancenlos und auch Röckle/Brock unterlagen überraschend glatt 0:3.

Die Klasse des FTSV im vorderen Paarkreuz zeigte sich in den ersten Einzeln. Günter Burkhardt und Thomas Bohrer brachten ihre Mannschaft 3:2 in Front. In der Mitte unterlag zunächst Jörg Schaubele, doch Cesare Lorenzon kämpfte sich trotz Verletzung zum 3:2-Sieg. Ditzenbach/Gosbach kann sich auf die Ersatzspieler verlassen. Bernhard Röckle musste gegen Stefanie Werlé hart kämpfen, um sich nach 0:2-Satzrückstand 3:2 durchzusetzen. Keine Mühe hatte Isolde Brock bei ihrem 3:0-Sieg.

Nach dem 6:3 kam noch Spannung auf. Zunächst unterlag Burkhardt überraschend 2:3, doch Thomas Bohrer baute seine Siegesserie aus. In der Mitte mussten sich Cesare Lorenzon klar und Jörg Schaubele mit 9:11 im fünften Satz geschlagen geben. Auf Ersatzmann Bernhard Röckle blieb Verlass, er fuhr mit einem 3:1-Sieg den achten Punkt ein. Weil aber Isolde Brock unterlag, musste das Schlussdoppel entscheiden. Hier lieferten sich Burkhardt/Bohrer und Aichinger/Dittrich eine packende Partie, die der FTSV 3:2 gewann.