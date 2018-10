Triathlon Erfolgserlebnisse auf Hawaii

Kreis Göppingen / Simon Weißenfels

Die Bedingungen beim Ironman Hawaii waren nicht nur für den deutschen Titelverteidiger und nun zweimaligen Sieger Patrick Lange ideale Voraussetzungen für Bestzeiten. Im Feld der knapp 3000 qualifizierten Altersklassen- und Profisportler waren in diesem Jahr auch vier Dreikämpfer aus dem Kreis Göppingen am Start, die alle die hervorragenden Bedingungen ohne viel Wind auf der Pazifik-Insel nutzen konnten.

Maurice Clavel, im Feld der Profi-Triathleten ein Kandidat für die Top 10, ging bei seinem Hawaii-Debüt das Rennen offensiv an. In der Spitzengruppe beendete der ehemalige Bundesliga-Athlet des WMF BKK-Teams AST Süßen das 3,8 Kilometer lange Schwimmen in der Bucht von Kailua-Kona und konnte sogar auf den ersten Kilometern der 180 km langen Radstrecke kurzzeitig in Führung gehen.

Auf der Wendepunktstrecke in Richtung Hawi sortierte er sich dann in die erste Verfolgergruppe um den späteren Sieger Patrick Lange mit ein, die windfreien Verhältnisse beim Ritt durch die Lavafelder sorgten für neue Rekorde. So benötigte Clavel für die 180 Kilometer nur 4:19 Stunden, eine Zeit, die bis vor einem Jahr noch Radrekord beim Ironman Hawaii bedeutet hätte. Als Siebter des Feldes wechselte der junge deutsche Hawaii-Debütant in die Laufschuhe in Richtung des abschließenden Marathons. Dort musste Clavel im zweiten Teil der Distanz im berüchtigten Energy Lab Tribut zollen und verlor einige Plätze. Schließlich erreichte Clavel nach 8:19 das Ziel in Kona in einer Zeit, die in vielen Jahren zum Sieg bei den Ironman-Weltmeisterschaften gereicht hätte. Mit der Marathonzeit von 3:08 bedeutete dies für Clavel bei seiner ersten Ironman-WM Platz 19 im Gesamtergebnis und die schnellste Zeit, die jemals ein Athlet aus dem Kreis Göppingen auf Hawaii absolviert hat.

Auch unter neun Stunden blieb Clavels Süßener Teamkollege Sebastian Veith, der bei seinem Hawaii-Debüt ebenfalls die idealen Bedingungen ausnutzen konnte. Veith schwamm im Feld der Altersklassenathleten eine der schnellsten Zeiten und war schon nach 53:55 Minuten aus dem Meer heraus in Richtung der Wechselzone. Auf dem Rad benötigte Veith nur 4:34 auf der anspruchsvollen Radstrecke und war zwischenzeitlich auf Platz sieben seiner Altersklasse M 30 nach vorne gefahren.

Beim Lauf musste er dann ähnlich wie Clavel gegen Ende des Marathons einige Konkurrenten ziehen lassen, erreichte trotzdem eine Zeit von 3:21. Damit durchquerte Veith den Zielbogen nach 8:57 Stunden auf Platz 19 seiner Altersklasse und Platz 95 im Gesamtfeld.

Sechs Minuten hinter Sebastian Veith erreichte der dritte Starter des WMF BKK-Teams AST Süßen, Mathias Flunger, das Ziel. Flunger, der schon zwei Mal auf Hawaii gestartet war, verpasste erneut knapp die Neun-Stunden-Grenze. Beim Schwimmen benötigte der 36-Jährige exakt eine Stunde, das Radfahren absolvierte er in 4:41, auch ein wenig langsamer als sein Zeitplan. Beim Marathon arbeitete er sich in seiner Altersklasse M 35 noch von Platz 42 auf Platz 23 nach vorne, da er für die 42 km nur 3:17 benötigte. Nach 9:03 Stunden war Flunger bei seinem dritten Hawaii-Start dann auch zum dritten Mal erfolgreich im Ziel. Platz 23 in seiner Altersklasse bedeutete zudem Platz 126 der Gesamt­wertung.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte bei seinem zweiten Hawaii-Start der 60-jährige Hermann Scheiring aus Deggingen, im Trikot der TG Geislingen. Der 60-Jährige wurde einer von zwei deutschen Altersklassen-Weltmeistern in diesem Jahr auf Hawaii. Für das Schwimmen benötigte der M 60-Athlet 1:04 Stunden, damit lag er noch auf Platz sechs seiner Klasse. Auch auf dem Rad zeigte er eine enorme Konstanz und die 5:10 lange Radfahrt brachte ihn schon vor Beginn des Laufens auf den zweiten Platz nach vorne.

Für den abschließenden Marathonlauf benötigte Hermann Scheiring dann nur überragende 3:30 Stunden, womit er sich den Weltmeistertitel seiner Altersklasse sicherte. Die Endzeit von 9:52 Stunden, exakt zwei Stunden hinter Sieger Patrick Lange, bedeutete Platz 634 der Gesamt­wertung.