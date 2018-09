Handball Erfolgreiche Rückkehr nach sechs Jahren

Lauterstein / sn

Nach sechs Jahren absolvierte die SG Lauterstein ihr erstes Spiel in der Württembergliga. Der Absteiger gewann bei der SG Her­brechtingen/Bolheim nach großem Kampf mit 28:22 (14:12).

Tim Lackinger erzielte den ersten Saisontreffer für sein Team. Allerdings war das nach fünf Minuten und Matthias Nagel musste bis dahin bereits drei Mal hinter sich greifen. Den Gelb-Blauen war anzumerken, dass der Spielfluss noch nicht da war. Für die Hausherren zahlte sich das auch weiterhin aus. Nach zehn Minuten beim 1:6 nahm Timo Funk die erste Auszeit. Beim 1:8 schien diese auch noch keine Früchte zu tragen. Doch wider Erwarten bäumte sich seine Mannschaft auf. Die Defensive stabilisierte sich und dahinter konnte sich Marc Bertele im Tor auszeichnen. Bis zum 6:9 verkürzten die Lautersteiner, ehe Her­brechtingen wieder nachlegen konnte. Jochen Nägele gelang mit dem 10:10 nach 25 Minuten der erste Ausgleich, Steffen Nägele erzielte beim 13:12 die erste Führung. Das 14:12 durch Fabian Lackinger war der Schlusspunkt der ersten Halbzeit.

Zu Beginn des zweiten Durchgang legte Tim Lackinger nach und die Gäste führten erstmals mit drei Toren. Bis zum 22:17 agierten die Gelb-Blauen aus einer soliden Verteidigung und spielten im Angriff den Ball schnell. Schön herausgespielte Tore waren die Folge. Doch im Anschluss machte sich mehr und mehr das Fehlen von Jochen Nägele bemerkbar, der nach einem Gesichtstreffer lange behandelt werden musste. Tim Lackinger übernahm erneut Verantwortung und traf zum 23:19. Knapp vier Minuten später behielt er wieder die Nerven und besorgte seiner Mannschaft den nächsten Treffer per Siebenmeter. Die Gastgeber waren zu diesem Zeitpunkt bis auf ein Tor herangekommen. Herbrechtingen/Bolheims Trainer wollte seine Spieler vier Minuten vor Schluss in einer Auszeit noch einmal neu einstellen. Doch dies gelang Timo Funk wesentlich besser. In der Abwehr kämpften seine Spieler um jeden Ball und durch Tempogegenstöße von Jonas Villforth, Jochen Nägele und Tim Lackinger war die Entscheidung gefallen. Den letzten Treffer erzielte erneut Lackinger von Linksaußen.

Timo Funk analysierte nach dem Spiel: „Wir haben 15 Minuten gebraucht, um uns zurechtzufinden. Danach haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Leider haben wir Mitte der zweiten Halbzeit wieder eine Schwächephase gehabt. So wurde es nochmals ­spannend.“ sn

SG Lauterstein: M. Nagel, Bertele; F. Lackinger (3), Schmid, T. Lackinger (8/3), K. Nagel (2), Lenz, Schuster, Villforth, S. Nägele (5), Kölle (4), J. Nägele (4), Adelhelm, Mühleisen.