Turnen Entscheidung erst am Reck

Entscheidung erst am Reck

Süßen/Bünzwangen / Michael Weber

Spannend bis zum Schluss verlief der Oberliga-Wettkampf zwischen dem Turn-Team Staufen und dem Kunstturnteam Heilbronn in der Ebersbacher Raichberghalle. Die hochfavorisierten Turner aus Heilbronn rechneten offensichtlich nicht mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Staufener Riege um Mannschaftsführer Bernhard Sinn.

Beginnend am Boden nahm Marius Brenner seinem Kontrahenten drei Punkte ab. Unbeeindruckt davon entschieden die Heilbronner die restlichen Duelle für sich. Leon Scharfe, kurzfristig für Sinn eingesprungen, und Markus Gebauer mussten trotz sauberer Vorträge vier Punkte abgeben, David Niederer drei. Der Zwischenstand nach dem Bodenturnen war 3:11 Punkte.

Dass am Pauschenpferd nichts zu holen war, stand von vorneherein fest. Hier galt es, die Heilbronner nicht allzu weit davon ziehen zu lassen. Nur Brenner konnte mit einer starken Übung Paroli bieten, zwei Punkte waren der Lohn hierfür. Scharfe musste vier, Michael Shamiyeh drei Punkte abgeben. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Niederer, zehn Punkte gingen an seinen Heilbronner Gegner. Zwischenstand nach zwei Geräten: 5:28.

Jetzt war guter Rat teuer. Wohlwissend dass Heilbronn an den Ringen ebenfalls zu den starken Oberligisten zählt, ließen sich die Staufener nicht beindrucken und konnten ein weiteres Mal unter Beweis stellen, an diesem Gerät zu den Top-Teams zu gehören. Scharfe und Oliver Dürr wurden mit jeweils drei Punkten, Brenner mit vier und Sinn mit fünf Punkten für ihre sehr schwierigen und sauber geturnten Übungen belohnt. Mit 20:28 Punkten ging es in die Einturnpause.

Auch am Sprung konnten die Staufener mithalten, mit 6:4 Punkten das Gerät sogar für sich entscheiden. Roman Kneller holte mit seinem ersten Geräteeinsatz drei Punkte, Gebauer einen und Brenner zwei. Scharfe, der kurzfristig für Niederer eingesprungen war, musste aufgrund des höheren Ausgangswertes seines Gegners vier Punkte abgeben. Der Abstand zu Heilbronn war nach vier Geräten deutlich geringer als bis dahin erwartet. Zwischenstand 26:32.

Brenner punktete am Barren mit vier Punkten, Shamiyeh erturnte einen und Kneller drei Punkte. Sinn musste zwei Punkte abgeben. Somit konnten die Turner um Sinn auch dieses Gerät mit 8:2 für sich entscheiden. Zwischenstand vor dem letzten Gerät: 34:34 Punkte.

Die Spannung war hoch vor dem letzten Gerät. Konnten die Staufener am Reck ihre Übungen sauber in den Stand bringen? In den Wettkämpfen zuvor gab es hier immer wieder kleinere Schwächen. Würde es gegen bekanntermaßen starke Heilbronner Reckturner reichen? Allerdings ließen sich die Gäste überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und konnten alle Duelle für sich entscheiden. Dürr musste vier, Brenner zwei, Sinn und Kneller jeweils drei Punkte abgeben. Endergebnis nach zwei Stunden Wettkampf: 34:46 Punkte.

Das Minimalziel, Gerätepunkte zu holen, wurde mit insgesamt drei gewonnenen Geräten erreicht. Nach dem dritten Wettkampftag steht die Wettkampf­gemeinschaft aus Bünzwangen und Süßen auf dem vierten Tabellenplatz.