Württembergliga Englische Woche auch für Handballer

Heiningen / mg

Nach dem gelungenen Saisonstart ist die Stimmung im Heininger Lager entsprechend gut. Um die kommenden zwei Heimspiele zu gewinnen, muss man aber schon alles in die Waagschale werfen.

Am Samstag um 20 Uhr kommt der TSB Gmünd, mit 5:1 Punkten ebenfalls ohne Niederlage gestartet, als Oberliga-Absteiger in die Voralbhalle. Vor zwei Jahren hat die Gmünder Mannschaft bis vier Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt, somit ist klar, welches Kaliber die Staren erwarten. Zwar hat sich das Gesicht der Mannschaft etwas verändert, aber unterm Strich steht ein Team mit hoher Qualität im Angriff und in der Deckung. Zu den Stützen der Gmünder gehören Aaron Fröhlich, Dominik Sos und Rechtsaußen Wolfgang Bächle, ebenso steht im Tor mit Sebastian Fabian einer der besten der Liga.

Auf Heininger Seite brennt Robin Zöller auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison, nach seiner abgesessenen Sperre steht somit erstmals der komplette Kader zur Verfügung. „Mit Robin haben wir noch mehr Möglichkeiten in der Deckung und auch im Angriff,“ ist sich Coach Marcus Graf sicher. Er warnt seine Jungs davor, die Sache zu locker zu sehen. Man hat zwar 6:0 Punkte, was aller Ehren wert ist, allerdings hat man noch nicht das Leistungsmaximum abgerufen und das wird spätestens ab jetzt benötigt, um diese Spiele erfolgreich zu gestalten. Das Team der Staren arbeitete unter der Woche sehr konzentriert und brennt auf das Spiel gegen Schwäbisch Gmünd.

Am Mittwoch um 17 Uhr kommt der nächste Oberliga-Absteiger nach Heiningen. Der TSV Deizisau hatte einen größeren Umbruch in der Mannschaft, konnte aber wichtige Leistungsträger halten und sich kurz vor der Runde noch mit Liebing und Routinier Kehle im Tor verstärken. Auch hier ist unglaublich viel Qualität vorhanden. Der Ex-Verein von Mike Wolz hatte einen guten Start in die Runde. Dafür sind sicherlich auch Patrik Kleefeld im Zusammenspiel mit Simon Kosak verantwortlich, Nicht vergessen darf man aber auch die gefährlichen Außen des TSV. Auch hier werden die Staren alles abliefern müssen, um die Punkte zu behalten. Dabei hofft man auch auf die Breite des Kaders: In diesem Jahr hat der TSV Heiningen alle Positionen doppelt besetzt. mg