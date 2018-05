Leichtathletik Elke Keller mit einem Lächeln ins Ziel

Geislingen / Rolf Bayha

Kein Berg ist ihr zu steil, kein Trail zu schwer: Elke Keller von der LG Filstal feierte auf der Kanareninsel La Palma wieder zwei beachtliche Erfolge.

Diesmal stand die Transvulcania als Teil der Skyrunner World Series auf dem Programm der W50-Europameisterin. Am ersten Tag hatte sie das Vertical-Rennen mit 1200 Höhenmetern, die sich auf 7,6 Kilometer verteilten, zu bewältigen und trat mit 40 Konkurrentinnen unter das Startbanner. Die 160 Teilnehmer, unter die sich auch zahlreiche internationale Eliteläufer gemischt hatten, wurden im 30-Sekunden-Takt auf die technisch anspruchsvolle Strecke mit steilen Felspassagen geschickt, die oft nur kletternd überwunden werden konnten. „Das war ganz nach meinem Geschmack“, meinte Elke Keller, die trotz der enormen körperlichen Belastung das Ziel mit einem Lächeln erreichte und sich über die Zeit von 1:09:40 Stunden, dem 64. Rang im Klassement und 13. Platz in der Frauenwertung riesig freute. „Von den Zuschauern, die auf engstem Raum an der Strecke standen, wurden wir frenetisch angefeuert“, erinnert sich die Geislingerin und ist davon überzeugt, dass dies die Transvulcania so populär macht.

Zwei Tage später stand die bislang größte Herausforderung für das Ehepaar Keller auf dem Plan: Für Jürgen der Ultratrail mit 74 Kilometern und 4300 Höhenmetern, für seine Gattin der Marathon mit 45 Kilometern und 1800 Höhenmetern. Der Start auf die lange Distanz erfolgte um 6 Uhr. Die 1400 Teilnehmer erwarteten extreme äußere Bedingungen, Nieselregen bei fünf Grad Celsius in tausend Metern Höhe und starke Böen. Zunächst lief es für den Filstäler, dem eine Erkältung in den Tagen zuvor in den Beinen steckte, noch gut. Nach 3:30 Stunden musste der in diesem Jahr weltbeste M55-Läufer auf der 50-Kilometer-Distanz jedoch aufgeben. „Es war absolut die richtige Entscheidung, nach 23 Kilometern beim El Pilar auszusteigen“, zollte Elke Keller ihrem Gemahl Respekt, der bisher noch alle Wettkämpfe beendet hatte.

Kritische Witterungsverhältnisse beherrschten auch den 45-Kilometer-Marathon mit über 700 Startern, der über den Wanderweg GR-131 immer am Rande der Caldera de Taburiente bis zum Gipfel des Roque de los Muchachos auf 2400 Meter führte, bevor es bergab auf die letzten 18 Kilometer zum Ziel am Strand von Tazacorte ging. Der Start erfolgte bei eisigen Böen durch den auf La Palma bekannten „Wolkenwasserfall“. Ab der Hälfte der Strecke brannte dann die Hitze erbarmungslos auf die Akteure nieder, die an der Ziellinie bei 30 Grad empfangen werden.

Auch hier erkämpfte sich Elke Keller den 13. Platz und finishte als beste deutsche Teilnehmerin in der Zeit von 6:20 Stunden.

Rolf Bayha