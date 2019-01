Schwimmen Elf Goldmedaillen für Göppingen

Waiblingen / bdm

Bei den Schwimm-Bezirksmeisterschaften in Waiblingen gewann Kiana Schindler (SV Göppingen 04/Jahrgang 2011) über 100 m Rücken in 1:53,28 Minuten. Mit 1:56,53 über 100m Freistil sicherte sie sich den dritten Platz. Anika Härtel (2010) erreichte bei allen acht Starts persönliche Bestzeit. Über 100 m Brust wurde sie in 1:56,18 Dritte, in der Brust-Mehrkampf-Wertung erreichte sie den zweiten Platz.

Jana Härtel ­­­­(2007) gewann sechs Titel: 400 m Freistil 5:11,37, 50 m Freistil 0:31,01; 200 m Lagen 2:51,55; 200 m Freistil 2:27,53; 100 m Freistil 1:09,46; Freistil-Mehrkampf. Die Silbermedaille holte sie über 200 m Brust in 3:03,12, 100 m Lagen in 1:20,13 und 100 m Brust in 1:30,66. Dritte wurde sie über 50 m Brust (0:40,65).

Fabio DeMarco (2007) wurde Dritter über 50 m Rücken (0:40,45) und 200 m Rücken (3:05,08). Alisa Schindler (2005) erreichte über 200 m Lagen (2:54,04), 200 m Freistil (2:26,91) und 400 m Freistil (5:17,13) jeweils den zweiten Platz. Dritte wurde sie über 100 m Brust (1:32,48). Felix Bossert (2005) holte die Silbermedaillen über 200 m Rücken (2:37,29), 50 m Rücken (0:34,64) und 100 m Lagen (1:16,97).

Andreas Horschak (2003) erreichte über 100 m Freistil in 1:00,94 den zweiten Platz, jeweils über Bronze konnte er sich über 50 m Schmetterling (0:30,38) und 100 m Lagen (1:10,20) freuen.

Philipp Cao (2002) lag über 100 Meter Freistil (0:58,55) und 100 m Lagen (1:08,48) auf dem dritten Platz, Silber erhielt er über 100 m Brust (1:16,78). Lukas Beirle (2000) erreichte fünf Mal einen Podestplatz. Über 50 m Schmetterling (0:29,60) sowie über 50 m Rücken (0:32,45) gewann er die Goldmedaille, den zweiten Platz erreichte er über 100 m Freistil (0:59,84) und 100 m Brust (1:15,64). Marc Schnappauf (Jahrgang 1994) schwamm über 50 Meter Schmetterling in 0:27,88 auf den ersten Platz.

Die Mixed-Lagenstaffel des SV 04 mit Felix Bossert, Jana Härtel, Andreas Horschak und Alisa Schindler schwamm über 4x50 m auf den dritten Platz (2:16,87). Über Gold in der 4x50m Freistil-Staffel freuten sich Philipp Cao, Jan Rommelspacher, Andreas Horschak und Lukas Beirle, die nach 1:45,10 anschlugen. bdm