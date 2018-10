Fechten Eislinger hamstern Medaillen

Eislingen / ak

In der A-Jugend überzeugte Lars Geiger. Er gewann im Finale gegen seinen Vereinskollegen Simon von Buch. Luis Wahl, Lukas Wagner und Tiberius Thum schieden im Viertelfinale aus und belegten die Plätze fünf, sechs und acht. Bei den Mädchen schaffte es Anastasija Hirschfeld ins Finale, wo sie gegen Laura Ziob verlor. Dana Schempp belegte den dritten Platz.

Weitere Platzierungen in der A-Jugend (Damen): 9. Nora Lüdeke, 11. Lea Sophie Treffkorn, 22. Jana Cizic. Weitere Platzierungen in der U 10 + U 11 (Damen): 10. Finja Schuster, 11. Amelie Fritz, 15. Laura Puskavic.

Tobias Lehnert überzeugte ebenfalls in der U 11 + U 10. In einem spannenden Gefecht gegen seinen Vereinskollegen Tim Weiser sicherte er sich die Goldmedaille vor Weiser. Alexander Springborn und Kostja Nikola Kosmatin erreichten die Runde der letzten Acht. In der Endabrechnung belegten sie die Plätze fünf und sechs.

Weitere Platzierungen in der U 10 + U 11 (Herren): 13. Kajetan Wiekhost, 15. Alexander Thiel, 18. Philipp Thiel, 20. Adrian Körner, 22. Julius Niklas. Auch die jüngsten Säbelfechter der TSG Eislingen konnten sich beweisen: Matthew Matikke sicherte sich seinen ersten Platz auf dem Treppchen und wurde Dritter. Nach spannenden Gefechten und vielen Kämpfen sicherte sich Julia Puskavic den fünften Platz.

Anastasija Hirschfeld glänzte in der U 15 und sicherte sich die Goldmedaille. Sie besiegte im Halbfinale Leonie Cadao und kämpfte sich im Finale gegen Victoria Graudnis durch. Weitere Platzierungen in der U 15 (Damen): 11. Jana Cizi, 13. Lea Sophie Treffkorn. Weitere Platzierung in der U 15 (Herren): 5. Pascal Schönholz. ak