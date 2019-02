Volleyball Eislingen will seinen Titel verteidigen

Eislingen / sws

Die U 18-Mädchen der TSG Eislingen wollen heute ab 11 Uhr in der heimischen Öschhalle um den Titel bei den Württembergischen Meisterschaften mitspielen. Die Konkurrenz ist jedoch stark einzuschätzen und so muss das Team von Coach Thomas Siebel am Limit spielen, um den Titel erneut nach Eislingen zu holen.

In der Gruppenphase wird sich die TSG zunächst mit dem Vizemeister der Leistungsstaffel Nord, der TSG Backnang, und im Anschluss mit dem Meister der Leistungsstaffel Süd, dem FV Tübinger Modell messen. In der anderen Gruppe spielen der Bundesliganachwuchs des Allianz MTV Stuttgart, der TV Niederstetten sowie der SV Ochsenhausen. Die beiden Gruppenersten treffen im Halbfinale überkreuz aufeinander. Das Endspiel wird am späten Abend stattfinden.

Am Sonntag tragen die Landesliga-Herren zwei Heimspiele aus. Dabei gastiert der TSB Ravensburg, der Tabellenzweite um Ex-Nationalspieler Georg Wiebel. Das Hinspiel verlor die TSG mit 13:15 im Entscheidungssatz. Als Favorit geht die TSG zunächst in die Partie gegen den TSV Eningen II. Die Gäste werden im Kampf um den Klassenerhalt alles in die Waagschale werfen, um nicht frühzeitig an Boden zu verlieren. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Das Spiel gegen Ravensburg beginnt gegen 13.30 Uhr. sws