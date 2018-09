Jugendhandball Einmal Licht, sonst nur Schatten

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Die B-weiblich der TG Geislingen ist mit einem, wenn auch glücklichen 19:17-Erfolg in Weingarten in die Württembergliga gestartet. Beide Teams produzierten in den ersten 15 Minuten ungewohnt viele technische Fehler. Als die TG nach dem zwischenzeitlichen 7:7 von ihrer defensiven Deckung auf eine offensivere 5:1-Formation wechselte, gab es für Weingarten deutlich weniger Durchbruchmöglichkeiten. Die Geislingerinnen versäumten es aber, sich einen nennbaren Vorsprung herauszuspielen, weil sie zu viele klare Chancen liegen ließen. Pausenstand: 11:9 für die TG.

Doch anstatt nach dem Seitenwechsel den Druck aufs Tor hochzuhalten, wurde viel zu viel quer gespielt. Weingarten wurde nun selbstbewusster und ging sieben Minuten vor Spielende mit 17:15 in Führung. Geislingen zeigte in dieser Situation jedoch Moral und bog die Partie noch um – auch dank der überragenden Torhüterin Linh Vu, die kurz vor Schluss ihren dritten Siebenmeter hielt. Als Marie Zachariadis trotz offener Manndeckung den Ball zum 19:17 im Tor versenkte, war der Auftakterfolg perfekt.

Ein schwarzes Wochenende erlebten indes die männlichen TG-Teams: Die A-männlich kassierte in der Bezirksliga bei der TSG Schnaitheim eine 31:40-Pleite. In der ersten Halbzeit (17:17) gelang es der Mannschaft noch, die Partie offen zu gestalten. Danach war es weniger die ungenügende Abwehrleistung, sondern vor allem die schlechten eigenen Abschlüsse und Abspielfehler, die Schnaitheim gnadenlos zu Kontertreffer ausnützte.

Nicht besser lief es für die B-männlich in der Bezirksliga, die daheim dem TSV Heiningen 25:32 unterlag. Die Geislinger zeigten sich unkonzentriert, sodass die Gäste nach 15 Minuten bereits mit 11:4 in Front lagen. Beim 17:20 (35.) keimte nochmals Hoffnung auf, aber die beiden Rückraum­asse der Staren, Rummel und Mayer, stellten den alten Sieben-Tore-Vorsprung wieder her, der bis zum Ende Bestand hatte.

Unter Wert geschlagen wurde die ersatzgeschwächte D-männlich in der Bezirksliga beim 15:12 in Hofen, aber letztendlich hatte sie zu viel Respekt vor der konsequent agierenden Deckung der Gastgeber.