Leichtathletik Einer schwebt über allen

Sindelfingen / Von Uli Bopp

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast präsentierte sich Fabian Brummer in prächtiger Form. Kein Springer der Altersklasse U 20 kam in die Nähe seiner übersprungenen Höhe von 4,70 Meter, damit holte er sich relativ locker den Landesmeistertitel. Brummer scheiterte erst an seiner Freiluftbestmarke von 4,80 Meter, die er im vergangenen Jahr aufgestellt hatte.

Brummers Teamkollege Raphael-Tobias Keck platzierte sich im Weitsprung U 20 trotz einiger Fehlversuche mit 6,31 Metern auf Rang fünf.

Im ersten Vorlauf über 60 Meter sprintete der gleichaltrige Lukas Baumhauer von der LG Lauter 7,37 Sekunden, zum Weiterkommen fehlte ihm ein Zehntel. Über 200 Meter lief er 23,61 Sekunden, was ihm in der Endabrechnung aller Zeitläufe Rang neun einbrachte. Er war der einzige Kreisathlet im Sindelfinger Glaspalast, der nicht von der LG Filstal kam.

Mia Herrmann versuchte eine Woche nach ihrem Titel über 60 Meter der U 18 einen Test gegen die zwei Jahre älteren Sprinterinnen des Landes. Locker erreichte sie den Endlauf und musste sich nur der Winterbacherin Lilly Kaden (7,71) und Kathleen Reinhardt vom VfB Stuttgart (7,77) geschlagen geben. Herrmanns Endlaufzeit von 7,81 Sekunden war nur eine Hundertstelsekunde über ihrer Bestleistung. Als Siegerin des fünften Zeitlaufes über 200 Meter lief sie mit 25,43 Sekunden so schnell wie noch nie. Diese Zeit wurde in den sieben Läufen nur einmal unterboten, die Sindelfingerin Lea Creuzberger war zwei Zehntelsekunden schneller unterwegs. Mit Silber und Bronze war Mia Herrmann durchaus zufrieden.

Ebenfalls Bronze gab es für die 4x100m-Staffel LG Filstal I der Mädchen U 16, die in der Besetzung Sofia Jaschek, Leonie Pfeifer, Carla Kussmaul und Lisa Baumgartner nach gewonnenem Vorlauf im Finale mit 51,70 Sekunden nur Ludwigsburg (51,11) und Filderstadt (51,60) den Vortritt lassen musste. Die zweite Staffel der LGF mit Giulia Sottile, Madlen Singer, Miriam Steinbach und Lara Brenner hatte sich mit 54,54 Sekunden ebenfalls für einen der Finalläufe qualifiziert, kam aber nicht ins Ziel. Im Hoch- und Weitsprung U 20 waren außerdem noch die derzeit besten Mehrkämpferinnen der LG am Start. Lina-Sophie Hommel sprang 1,60m hoch, Mandy Münkle 1,50m, was Rang sieben und elf einbrachte. Im Weitsprung gab es die Plätze zehn bis zwölf. Mia Herrmann landete bei 5,15 Meter, Münkle bei 5,13 und Hommel bei 5,10 Meter.

Bei den Frauen erreichte Lia-Maria Oechsle nach gutem Vorlauf das Finale über 60 Meter Hürden, in dem sie in 9,02 Sekunden als Vierte knapp das Podest verpasste. Über 60m flach reichten 7,89 Sekunden nicht fürs Finale. Hochspringerin Sina Wieselmann überraschte mit einem fünften Platz und der Sprunghöhe von 1,55 Meter.