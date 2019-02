Handball Eine ganze Halbserie ohne Punktverlust

Geislingen / Frank Schäffner

Der Tabellenführer hat bisher nur vier Minuspunkte, die beiden letzten stammen aus der weitgehend ausgeglichenen Partie in Bettringen, in der die SG furiosen Tempohandball zeigte. Trotzdem waren die 25 Gegentreffer in fremder Halle nicht zu viel für den TV Altenstadt, eher schon die eigene magere Ausbeute gegen eine äußerst stabile Bettringer Abwehr mit dem starken Torhüter Marc Leibner. Damals kam die enge Deckung gegen den besten Feldtorschützen Marcel Spindler zu spät.

Nach dem Heimerfolg gegen Altenstadt startete der Aufsteiger eine Erfolgsserie und saß dem Führungsduo der Liga lange im Nacken. Ab Mitte Dezember folgten fünf Spiele ohne Sieg, die die SG weit von der Tabellenspitze zurückwarfen. Der starke Aufsteiger hält sich aber immer noch auf Platz vier. Mit dem deutlichen Heimsieg gegen Kirchheim hat die SG am letzten Wochenende die Krise überwunden und wieder Selbstvertrauen für das Spiel in Altenstadt getankt.

Ihr großes Selbstvertrauen ging den Altenstädtern zwar nie verloren, die letzten äußerst knappen Erfolge waren aber die Folge schwacher Phasen in jeder Partie. Solche müssen sie heute vermeiden, um nicht wieder in die Gefahr einer engen Schlussphase zu geraten, in der Altenstadt auch mal als Verlierer vom Feld gehen kann.

Mit dem Spiel gegen Bettringen beginnt für den TVA heute um 19.30 Uhr in der Michelberghalle eine Serie von vier Spielen gegen starke Gegner, die mit dem Auswärtsspiel beim direkten Verfolger TV Reichenbach endet. Da wollen Trainer Andreas Frey und seine Spieler mit einem Erfolg gegen Bettringen starten, um weiterhin den Vorsprung vor Reichenbach zu halten. Der TV Altenstadt hofft auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung seiner Fans, um auch in diesen Belangen die Nachteile aus dem Hinspiel in der Bettringer Uhlandhalle auszugleichen.