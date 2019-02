Handball Ein wenig Schonkost für die Nerven

Geislingen / Frank Schäffner

Gegen die TSG Söflingen II wird es aber nicht leichter. Die TSG hat zuletzt gegen Uhingen-Holzhausen und die starken Kirchheimer gewonnen und kommt folglich mit gestärktem Selbstvertrauen in die Michelberghalle. In Söflingen setzte sich der TVA nach deutlicher Steigerung in Hälfte zwei 27:21 durch. Auf Seiten der TSG stach vor allem Linksaußen und Siebenmeterschütze Patrick Klöffel mit neun Treffern heraus. Mittlerweile hat sich das Team in der Liga zurechtgefunden und Verantwortung und Torerfolge verteilen sich auf viele Schultern. Mit Oliver Seifried haben die Söflinger einen guten Torhüter, der oft auch bei Strafwürfen sein Können zeigt.

Die Altenstädter Mannschaft hat momentan ein Problem mit der Kontinuität im Spiel. Wenn der TVA mit der eigenen erfolgreichen Spielweise einen Vorsprung erzielt, ergreifen die Gegner Maßnahmen und stellen üblicherweise auch ihre Abwehr um, um den Altenstädter Spielfluss zu stören. Darauf gilt es vorbereitet zu sein, um sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und den Vorsprung wieder zu verspielen, was zuletzt zweimal gerade noch gut ausging. Gegen Söflingen können Andreas Freys Schützlinge vor eigenem Publikum zeigen, dass sie dem Gegner bis zum Schluss ihr Spiel aufzwingen können, um weitere Punkte etwas nervenschonender einzutüten.