Nach schwacher Angriffsleistung kassiert Landesliga-Primus TVA beim 20:22 in Biberach die erste Niederlage seit Oktober.

Auch ohne Abwehrspezialist Robin Veil kassierten die Altenstädter nur 22 Gegentreffer. Die TVA-Angreifer scheiterten jedoch reihenweise am überragenden Biberacher Torhüter und so lernt der Tabellenführer ein fast schon ungewohntes Gefühl kennen: Die Erinnerungen an Niederlagen haben die meisten TVA-Spieler im Langzeitgedächtnis abgespeichert, die bis vorigen Samstag letzte gab es im Oktober.

Biberacher Tor wie zugenagelt

Mehr als drei Viertel der Spielzeit hielten die Gäste die torarme Partie ausgeglichen, weil sie trotz miserabler Trefferquote auch den Gegner oft am erfolgreichen Abschluss hinderten. In der Schlussphase war das Biberacher Tor wie zugenagelt und die schmerzhafte Auswärtspleite unausweichlich.

Nur Bielec torgefährlich

Von Beginn an strahlten die Altenstädter kaum Torgefahr aus, einzige Ausnahme Piotr Bielec. Die Abwehr der Gastgeber machte es den TVA-Angreifern extrem schwer, zudem wuchs der 18-jährige Ersatztorhüter Tim Schätzle über sich hinaus. Er vertrat den verletzten Stammkeeper Simon Ellek bestens. Selbst mit unbedrängten Würfen nach Tempogegenstößen scheiterten die Altenstädter mehrfach an ihm.

