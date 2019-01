Leichtathletik Ein Meister ohne jede Schwäche

Halle / Uli Bopp

Für das Endresultat von 5004 Punkten verantwortlich war die Ausgeglichenheit in allen Disziplinen auf hohem Niveau. So hatten Jan Volkmar vom Eschweger TSV(4691) und Karsten Maximilian vom VfL Wolfsburg (4600 Punkte) keine Chance, den Filstäler in Bedrängnis zu bringen.

Neudeck sprintete die 60 Meter in 7,5 Sekunden, sprang mit nur einem Versuch 6,43 Meter weit und 1,74 Meter hoch. Er hatte mit Trainer Mäußnest vereinbart, in den Sprüngen wegen der erst kürzlich erlittenen Fußverletzung nur verhalten zu agieren. Allerdings schöpfte er so sein Potenzial noch nicht voll aus. Nach einem starken Kugelstoß von 14,45 Metern und einer alles überragenden 60-Meter-Hürdenzeit von 8,37 Sekunden gab es im Stabhochsprung fast noch eine neue Bestmarke. Neudeck schwang sich über 4,10 Meter und war bei der nächsten Höhe schon hoch über der Latte, als er sie im Fallen noch riss. Über die abschließenden 1000 Meter ließ er nichts mehr anbrennen und übernahm nach der Hälfte des Rennens die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Die Zeit von 2:52,51 Minuten füllte das Punktekonto noch praller.

Mit dem Sieg verbessert das Mehrkampftalent seine bisherige Erfolgsbilanz bei Deutschen Meisterschaften von einer Goldmedaille, (Einzel 2016), einer Silbermedaille (Einzel 2018) sowie zwei Goldmedaillen im Team (2017, 2018). Zwillingsbruder Oskar, diesmal nicht am Start, wertet die Familienstatistik mit Einzelsilber 2016, Einzelgold 2017 und zwei Mal Teamgold im Neun-bzw. Zehnkampf auf.