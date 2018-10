Kegeln Ein glückliches Remis, das niemanden glücklich macht

Geislingen / Jan Schimmel

In einem – man kann es nicht anders sagen – unterirdischen Spiel hat sich der KV Geislingen 2000 am 7. Spieltag in der Kegel-Verbandsliga ein 4:4-Unentschieden bei 3152:3225 Kegeln auf eigenen Bahnen gegen den SV Magstadt erkämpft. In der Tabelle hat sich Geislingen um einen Platz verbessert und steht nun auf Rang fünf.

Nach dem Startpaar, bestehend aus Phillip Scheel und Matthias Reiter, waren die Geislinger Kegler eigentlich aussichtslos abgeschlagen und schienen schon die sicheren Verlierer zu sein. Das starke Magstädter Startpaar Dario Roncevic (565) und Michael Hodapp (591) behielt gegen die Gastgeber in beiden Duellen deutlich die Oberhand.

Scheel fand zu keinem Zeitpunkt Anschluss an seine Form von vor einigen Tagen und musste mit 489 Kegeln die Bahn verlassen. Reiter, der immer noch angeschlagen wirkte, fehlte das Training und die Kraft. Auch er war nicht in der Lage, sein Potenzial auszuschöpfen. Mit 519 Kegeln musste er ebenfalls eine Menge Kegel abgeben.

Damit nahmen Jan Schimmel und Robin Winkler 148 Kegel Rückstand mit in ihr Spiel. Schimmel hatte seinen Gegner Drazen Kocijan (521) nahezu gänzlich im Griff und spielte einige Kegel heraus, ehe er am Ende noch einen Teil seines Vorsprungs abgeben musste. Mit 540 Kegeln sicherte er seinem Team vorzeitig den ersten Mannschaftspunkt.

Nun war es in den letzten Würfen an Winkler, die Chance auf das Remis zu wahren. In einem ergebnistechnisch überschaubaren Duell setzte sich der Geislinger am Ende mit 2:2 Sätzen und 511:509 Kegeln denkbar knapp gegen Thomas Ludwig durch.

Aus den 127 Kegeln, denen das Schlusspaar David Kern und Oliver Vogelbacher hinterherlaufen mussten, wurden im Laufe der ersten drei Sätze schnell unter 50 Kegel Rückstand, was eine geladene und nervenaufreibende Stimmung im Kegelzentrum erzeugte. Der nicht für möglich gehaltene Sieg schien nun doch noch in greifbare Nähe zu rücken. Maßgeblich beteiligt war ein stark aufspielender David Kern, der mit 573 Kegeln das beste Geislinger Ergebnis erzielte. Er nahm Fabrizio Mattioli (533) 40 Kegel ab und sicherte sich bereits nach drei Sätzen den Duellsieg.

Im letzten Durchgang hatten die Magstädter Kegler dann das glücklichere Händchen und brachten den Vorsprung über die Ziellinie. Vogelbacher sicherte mit dem letzten Wurf im dritten Satz im Duell mit Ismail Aydeniz (509) das Unentschieden ab. Mit seinen 520 Kegeln war er allerdings nicht zufrieden.

Angesichts des Spielverlaufes konnten die Geislinger mit dem Unentschieden gut leben, ein jeder hätte dies nach dem Startpaar wohl sofort so unterschrieben. Angesichts der peinlichen Mannschaftsleistung in dieser Liga und schlagbaren Gästen vor der Brust, die man nicht besiegen konnte, war dies aber aus Geislinger Warte eher ein weiterer Rückschlag. Zumindest ist die jüngste Niederlagenserie unterbrochen. Nach einer spielfreien Woche ist am 10. November der ESV Aulendorf zu Gast, aktueller Tabellen-Dritter und zuletzt mit 6:2 erfolgreich gegen den TSV Niederstotzingen.