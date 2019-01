Turngala Ein Erlebnis für Heininger Kinder

Heiningen / Inge Czemmel

Shine bright like a diamond“, klingt es aus dem Lautsprecher. 40 Buben und Mädchen bewegen sich in einer ausgeklügelten Choreografie kreisförmig um einen großen Ball, der die Erde darstellen soll. Jeder zweite macht einen Schritt nach hinten und dann geht es gegengleich in zwei Richtungen.

So ist der Plan. Doch noch geht er nicht ganz auf. „Da gibt’s noch Übungsbedarf“, stellt Jasmin Buresch fest. Sie leitet federführend das Übungsprogramm für die Turngala 2019, an der diesmal Kinder des TSV Heiningen teilnehmen. Es ist Tradition, dass eine Kindergruppe aus der Region die internationale Show aus Turnen, Gymnastik und Sport eröffnet. Und diesmal fiel die Wahl auf Heiningen. Unterstützt von elf weiblichen und männlichen Assistenten übt Jasmin Buresch mit den Sechs- bis 14-Jährigen seit vielen Wochen. „Viel Arbeit für fünf Minuten Auftritt“, lacht sie und lobt gleichzeitig, wie toll die Kinder alle mitmachen, „die freuen sich alle tierisch auf den 12. Januar in der EWS-Arena.“

Die Altersdiskrepanz von zum Teil acht Jahren sei kein Problem, sondern eher hilfreich. „Die Großen gucken ganz lieb nach den Kleinen“, weiß sie zu erzählen. Nach dem Tanz um den Erdball teilen sich die Kinder in Gruppen auf, um ihre speziellen Übungen zu vervollkommnen. Die einen bauen Menschenpyramiden, andere proben mit Seilen oder Hula-Hoop-Reifen. Wer kann den Spagat? Überall wuselt, turnt und purzelbaumt es. Nur noch drei Übungseinheiten nach den Weihnachtsferien, dann soll alles sitzen für die beiden Vorführungen bei der Turngala.

„Ein Auftritt ist am Nachmittag, einer am Abend“, erklärt Jasmin Buresch, „das wird für die Kinder ein langer Tag. Wir kommen schon am frühen Vormittag, um die Umgebung kennenzulernen, dann ist die Generalprobe, bei der auch Licht und Ton eingestellt werden und schließlich dann die beiden Vorstellungen.“ Ein Programm, um die Kleinen bei Laune zu halten, gibt es im Backstagebereich nicht. „Das ist nicht nötig“, erklärt die Übungsleiterin, „es gibt ja so viel zu sehen, die Kinder können an einer großen Leinwand das Programm mitverfolgen, sich Autogramme holen, etwas essen und trinken oder sich zurückziehen“.

Die 31. Auflage der Turngala des Schwäbischen und des Badischen Turnerbundes steht diesmal unter dem Motto „Reflexion“. Der Zufall wollte, dass eine der beiden lokalen Showgruppen ebenfalls aus Heiningen kommt. „Die Hip-Hop-Gruppe des TSV, die von Steffi Heim geleitet wird, hat sich schon im letzten Jahr beworben“, berichtet Jörg Allmendinger, Vizepräsident des Turn­gaus Staufen und in dieser Funktion zuständig für die Aufführungen, „diesmal wurde sie ausgewählt.“