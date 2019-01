Handball Ein echtes Spitzenspiel in der Voralbhalle

Heiningen / mg

Zum ersten Heimspiel 2019 des TSV Heiningen kommt mit dem SKV Unterensingen eine richtige Spitzenmannschaft der Württembergliga in die Voralbhalle. Am Samstag um 18.30 Uhr ist Spielbeginn. Man spürt im Lager des Tabellenzweiten, dass es endlich wieder losgehen darf nach der vierwöchigen Spielpause.

Das Heininger Team konnte sich gezielt auf die Rückrunde vorbereiten und hat alle Mann an Bord. Über Weihnachten haben die Spieler individuell im Studio unter perfekten Bedingungen gearbeitet, in den letzten Wochen konnte an den Grundlagen sowie der Taktik in aller Ruhe gefeilt werden, so Trainer Marcus Graf.

Dass man am Wochenende eine Topleistung benötigt, um gegen den Tabellenvierten zu gewinnen, steht außer Frage, der SKV kommt mit der Referenz von zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage nach Heiningen und möchte sich sicherlich für die Hinspielniederlage revanchieren. Über eine stabile Deckung und das hervorragende Umschaltspiel ist Unterensingen in jedem Spiel gefährlich. Aber auch die Staren müssen sich nicht verstecken, denn auch hier stehen acht Siege in Folge zu Buche. Aus den letzten Begegnungen weiß man auch, dass es immer umkämpfte Spiele waren, die sehr emotional geführt wurden. Beide Teams dürfen sich keine Schwächephase leisten, ansonsten wird es schwer für die jeweilige Mannschaft.

Im Anschluss an das Spiel findet der öffentliche Kameradschaftsabend in der Heininger TSV-Halle statt. Die Mannschaft um den wiedergenesenen Kapitän Julian de Boer hofft auf zahlreiche Unterstützung der Heininger Fans, die das Team ähnlich nach vorne peitschen sollen wie es im Moment die Nationalmannschaft erfährt. mg