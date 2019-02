Kegeln Eigene Gesetze

Lonsee / sla

Das Gastspiel der Damen des Kegelvereins Gammelshausen beim Schlusslicht der 2. Bundesliga, dem EKC Lonsee, endete mit einer klaren Niederlage. Einmal mehr hatte das Lokalderby seine eigenen Gesetze, unabhängig vom Tabellenplatz.

Sonja Buchholz erzielte für den KV Gammelshausen mit 536 Kegeln die Tagesbestleistung und gewann ihr Duell sicher. Dorentina Citaku traf aber auf eine übermächtige Gegnerin und musste diese mit 509:575 Kegeln ziehen lassen. In der Gesamtwertung nahm der EKC 18 Kegel mit in die nächste Paarung. Hier fiel die Vorentscheidung, denn sowohl Melanie App (467:543) als auch Doris Kern (519:553) waren in ihren Paarungen chancenlos. Nadine Landgraf unterlag dann knapp mit 521:537 Kegeln. Nicole Faller sorgte mit 522:495 Kegeln noch für Ergebniskosmetik. Die zwei Bonuspunkte sicherte sich der EKC deutlich mit 3191:3074 Kegeln. sla