Oberliga Ebersbacher Ringer mit leeren Händen

Ebersbach / Mario Schmidtke

Im dritten Kampf der Ober­liga-Saison traten die Ringer des SV Ebersbach beim ASV Nendingen an, der bis dahin in allen drei Kämpfen verloren hatte. Gegen Ebersbach gelang jedoch mit 20:15 der erste Sieg, obwohl der SV nach fünf Begegnungen noch mit 11:7 geführt hatte.

Der Ebersbacher Ismail Tashuev (bis 57 kg Freistil) unterlag zwar auf der Matte gegen Genadie Tulbea, die Punkte gingen aber aufgrund von Sonderbestimmungen an den SVE (Einzel-/Mannschaftswertung 0:4/0:4). Armin Turzer (130 kg/Griechisch-römisch) feierte gegen Yasin Oruzbeyi nach zwei Minuten einen Überlegenheitssieg (0:4/0:8). Stefan Weller (61 kg/G) zeigte gegen Khamza Temarbulatov einmal mehr, dass es schwer ist, ihn in dieser Gewichtsklasse zu besiegen. Am Ende holte er einen 16:6-Punktsieg (0:3/0:11). Aleksander Wojtachnio (98 kg/F) war gegen Marc Buschle in der ersten Kampfhälfte zwar der aktivere Ringer, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. In der zweiten Kampfhälfte holte sich der Nendinger Athlet seinen 9:0-Punktsieg (3:0/3:11). Oliver Müller (66 kg/F) fand gegen den deutschen Spitzenringer Leon Gerstenberger keine Mittel, der Nendinger gewann durch technische Überlegenheit (4:0/7:11).

Kevin Hiller (86 kg/G) und Tomaz Krol zeigten über sechs Minuten einen ausgeglichenen Kampf, der Nendinger gewann mit 4:1 Punkten (2:0/9:11). Jan Seidl (71 kg/G) hatte mit dem Bundesligaringer Baris Diksu eine harte Nuss zu knacken. Er unterlag mit 0:9 Punkten (3:0/12:11). Vadim Kozanov (80 kg/F) begann gegen Mihai Ozarenschi zwar stark, musste sich dann aber durch technische Überlegenheit geschlagen geben (4:0/16:11). Niklas Nutsch (75 kg F) machte die Angriffe, sein Kontrahent Tim Baur holte die Wertungen und landete Sekunden vor Schluss einen Schultersieg (4:0/20:11).

Hans-Jörg Scherr (75 kg/G) gelang mit seinem Überlegenheitssieg gegen Stefan Rutschmann noch eine Ergebniskorrektur (0:4/20:15).