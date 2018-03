Skispringen Duo springt erfolgreich

Degenfeld / mr

Beim Finale des Deutschen Schülercups in der S14/15 in Hinter­zarten waren die Skispringer Fabian Sauter (SC Degenfeld) und Hannes Erne (SC Wiesensteig) am Start.

Im Springen von der K75-Meter-Schanze zeigte Fabian Sauter zwei solide Sprünge auf 63 und 65 Meter und belegte Rang 15. Hannes Erne landete bei 65,5 und 68 Meter und wurde Elfter. In der Gesamtwertung der Skispringer nach zehn Wettkämpfen bei drei Streichresultaten bedeutete dies für Hannes Erne den siebten und für Fabian Sauter den neunten Platz. Diese Ergebnisse waren Anlass für den Deutschen Skiverband, beide Nachwuchsspringer zum dieses Wochenende in Furtwangen stattfindenden DSV-Sichtungslehrgang für den D/C-Kader einzuladen. Auf diesem Lehrgang werden die jeweils zehn besten Sportler der Jahrgänge 2003 und 2004 gesichtet und können sich bei diversen Leistungstests für die Aufnahme in den D/C-Kader empfehlen. mr