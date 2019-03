Ski nordisch Duo erlebt goldene Tage im Schwarzwald

Hinterzarten / Markus Rohde

Vier Athleten des SC Degenfeld starteten in Hinterzarten bei der Baden-Württembergischen Jugend-Meisterschaft im Skisprung und der Nordischen Kombination. Für Selina Kölle, Janne Holz und Julian Hillmer war es eine besondere Belohnung für ihre guten Leistungen beim Deutschen Schülercup, nun im Schwarzwald auf einer großen K 77-Meter-Schanze springen zu dürfen. Für alle drei stand nicht nur die Teilnahme im Vordergrund, sie starteten mit großem Ehrgeiz und kamen mit Titeln oder Medaillen zurück.

Julian Hillmer und Janne Holz lieferten sich wie schon die gesamte Saison über ein spannendes Duell. Das entschied der leicht favorisierte Hillmer mit Weiten von 66 und 70,5 Metern für sich und sicherte sich damit den Baden-Württembergischen Schülermeister-Titel im Skisprung der Schüler 12/13. Teamkollege Holz wurde mit 66,5 und 64 Metern starker Zweiter vor Lars Morlok vom SV Baiersbronn.

Bei den Mädchen setzte Selina Kölle aus Geislingen-Waldhausen ihre gute Verfassung aus dem Deutschen Schülercup ebenfalls fort und wurde mit 52 und 54 Metern in der Schülerklasse 14/15 Baden-Württembergische Meisterin im Skisprung.

Max Schrader startete in der Jugendklasse, dort war das Teilnehmerfeld am größten und die Konkurrenz daher mit am schwersten. Er sprang auf 60 und 63,5 Meter und belegte damit einen für ihn starken neunten Platz.

Am Nachmittag ging es für Selina Kölle und Julian Hillmer noch in die 3,75 km lange Loipe und um den Titel in der Nordischen Kombination. Hillmer bewies auch hier wieder seine Stärke und profitierte von seinem Vorsprung aus dem Springen. Er lief nach 13:40-Minuten ins Ziel und lag damit 50 Sekunden vor seinem Kumpel Lars Morlok. Damit sicherte sich Hillmer seinen zweiten Meistertitel des Wochenendes.

Selina Kölle musste dieselbe Distanz laufen wie die Jungs und kam hinter Nathalie Armbruster (SV-SZ Kniebis) und Katrin Fischer (SV Baiersbronn) als starke Dritte ins Ziel. Für die Sprunglauf-Spezialistin war die Bronzemedaille in der Loipe ein schönes Zubrot.