Florettfechten Duelle auf Europa-Ebene

Göppingen / Karl-Heinz Preusker

Erst am Sonntag gehört die Göppinger EWS-Arena wieder den Bundesliga- Handballern von Frisch Auf, morgen werden erst einmal die Florettfechterinnen mit feinem Händchen ihre Siegerinnen ermitteln. Es geht um Punkte für die europäische U23-Rangliste und die Rangliste des Deutschen Fechterbundes.

Eine international bedeutende Veranstaltung richtet die Fecht­abteilung der Turnerschaft Göppingen am Samstag aus, das 57. Stauferland-Turnier der Florettfechterinnen. Nachdem der Wettkampf nach der Aberkennung des Status eines Weltcupturniers kurzfristig an Bedeutung verloren hatte, ist das „Stauferland“ längst wieder eine interessante Sportveranstaltung, die Teilnehmer aus aller Welt anzieht. Das liegt vor allem daran, dass in Göppingen Punkte für die U23-Rangliste des Europäischen Fechtverbandes vergeben werden. Doch es kommen nicht nur Fechterinnen dieser Altersgruppe, auch für ältere Aktive ist das Turnier attraktiv. So gewann zum Beispiel im vergangenen Jahr die Italienerin Marta Cammiletti – die 35-Jährige hat auch für Samstag gemeldet. Genau 97 Meldungen sind beim Veranstalter eingegangen, der Gäste aus zehn Nationen begrüßen kann, aus Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Finnland, Ungarn, Italien, Russland, das mit sieben Fechterinnen die größte Delegation schickt, Schweden und der Türkei. Die europäische U23-Rangliste wird von Viktoria Mesteri aus Ungarn angeführt. Sie geht in ihr letztes Jahr in dieser Altersstufe und ist am Samstag dabei.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steht an der Spitze der deutsche Rangliste der Aktiven nicht der Vereinsname FC Tauberbischofsheim. Die Nummer eins ist Leonie Ebert, die wie andere auch Tauberbischofsheim verlassen und sich dem neuen Verein Future Fencing Werbach angeschlossen hat. Sie tritt morgen in der EWS-Arena an, ebenso die Ranglistendritte Leandra Behr, die beim FC Tauberbischofsheim, der insgesamt acht Teilnehmerinnen stellt, geblieben ist.

Vor Jahresfrist überraschte Zsofia Posgay vom Polizei-SV Stuttgart mit dem dritten Platz beim Stauferlandturnier. Die 20-Jährige ist auch morgen wieder am Start.

Die Vorrundengefechte des Stauferland-Tuniers beginnen am Samstag um 9.30 Uhr, die K.o.- Runden schließen sich an.