Handball Duell der Abgehängten in Kuchen

Kuchen/Gingen / Steven Franzisi

Mit den Rams Ravensburg kommt heute Abend um 18.30 Uhr das Schlusslicht in die Kuchener Ankenhalle. Die Rams stehen mit 4:34 Punkten auf dem letzten Tabellenrang, die SG Kuchen-Gingen mit 4:32, also einem Spiel weniger, einen Rang davor. Damit kommt es zu einem Kellerduell, bei dem die SG Kuchen-Gingen die Rote Laterne weiter von sich wegschieben will.

In der Vorrunde in Ravensburg kassierte die SG in einem chaotischen Spiel eine knappe Niederlage. Die Partie in Ravensburg war gleichzeitig der letzte Auftritt von Ralf Riethmüller an der Seitenlinie der SG, im Anschluss wurde der Trainerwechsel zum Duo Martin Geiger/Boris Ambrosch vollzogen.

Für die Partie steht dem Trainergespann mit Ausnahme von Valentin Priester, der aus privaten Gründen verhindert ist, der komplette Kader zur Verfügung. In der Partie wird es maßgeblich darauf ankommen, welche Mannschaft den größeren Willen zum Sieg hat und wer bereit ist, mehr in die Partie zu investieren. Dafür hat KuGi unter der Woche intensiv gearbeitet, die Trainer haben entsprechende Reize gesetzt. Mit der Bereitschaft, alles für einen Sieg zu geben, sollte die SG Kuchen-Gingen heute Abend den letzten Strohhalm ergreifen. Bei inzwischen neun Zählern Rückstand zum rettenden Ufer besteht ohnehin nur noch eine Minichance auf den Klassenverbleib, an die klammert sich die SG so lange es geht.