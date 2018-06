Heiningen Dritter Sieg für Heiningen

Heiningen / swp

In der Tennis-Regionalliga Südwest der Herren 60 holte sich der TC Heiningen im dritten Saisonspiel den dritten Sieg. Beim 9:0 gegen den TV Vaihingen/Enz wurden alle Spiele und Sätze gewonnen. In den Einzeln punkteten Marcel Waidelich, Andreas Essig, Peter Dinkelacker, Erwin Ruff, Lutz Brannaschk und Joachim Ehni. Die Doppel holten in der Besetzung Essig/Dinkelacker, Waidelich/Ruff und Brannaschk/Ehni ebenfalls überlegene Zweisatzsiege.

Der TC Heiningen führt mit 6:0 Punkten die Tabelle an, gleichauf ist der TC Rot-Weiß Wiesloch. Diese beiden Favoriten stehen sich am Samstag, 14. Juli in Wiesloch gegenüber.