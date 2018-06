Kreis Göppingen Drei Titel nach Eislingen

Kreis Göppingen / vm

Die Leichtathleten der TSG Eislingen holten bei der Jugend- Kreismeisterschaft über die 2000-Meter-Distanz in Rechberghausen drei Titel. In der M13 gewann David Zurmühl in 9:07,63 Minuten, in der M14 Niklas Windelband in 7:42,44 Minuten. In der Jugend W14 lag Nina Milde in 8:15,19 Minuten vorn. Die Titel in der W12 und W13 gingen an die TS Göppingen mit Fiona Mühleis in 8:17,85 Min. (W12) und Theresa Schmidt in 9:29,32 (W13). Weitere Ergebnisse: M14: 2. Jan Zurmühl (9:45,16 Min., TSG); W12: 2. Celina Heller (8:24,23 Min., TSG), 3. Franziska Peric, (9:06,90 Min., TS); W14: 2. Leni Hagenlocher (8:19,29 Min., TS). vm