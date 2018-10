Ebersbach / he

Die Radball-Landesligamannschaft des RMSV Ebersbach II mit Philipp Grünenwald und Ersatzmann Jürgen Häderle, der für den verletzten Mathias Berger spielte, trat beim ersten Spieltag der Saison in Hofen an. Gegen Esslingen II gab es ein kampfloses 5:0. Nach einem spannenden Spiel gewannen die Ebersbacher mit 5:3 gegen Nellingen III. Gegen Nellingen V gab es einen 6:4-Erfolg. In ihrem letzten Spiel mussten sie sich trotz guter Leistung Schwäbisch Gmünd knapp mit 3:4 geschlagen geben. he