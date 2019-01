Ebersbach Drei Siege für Ebersbach

Ebersbach / he

Die Radballer des RMSV Ebersbach II mit Philipp Grünenwald und Mathias Berger traten beim ersten Spieltag der Landesliga- Rückrunde in Hofen an. Gegen Nellingen III gewannen sie das spannende Spiel mit 8:4. Nellingen V war der nächste Gegner, Ebersbach II war mit guten Angriffen 8:5 erfolgreich. Gegen Gmünd gewannen die Ebersbacher knapp aber verdient mit 3:2.

Ebersbach III (Johannes Berger und Jürgen Häderle) sowie Ebersbach IV (Matthias Stierl und Kai Struppek) traten beim vierten Bezirksliga-Spieltag in Plattenhardt an. Das interne Duell ging mit 5:3 an Ebersbach III. Ebersbach III zeigte weiterhin gute Leistungen und war gegen Esslingen VI mit 6:4 und gegen Nellingen 6 mit 4:1 erfolgreich. Gegen Tabellenführer Derendingen II mussten sie mit 4:7 geschlagen geben. Ebersbach IV gewann nur ein Spiel gegen Esslingen IV (4:1). he