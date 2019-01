Handball Drama ohne Happy-End

Heiningen / mg

Die enttäuschten Gesichter der Heininger Spieler nach dem Schlusspfiff waren in der ganzen Voralbhalle zu sehen. Nach großem Kampf hatten die Staren gegen die starken Gäste unglücklich verloren.

Von Beginn an legte der SKV vor und Heiningen kam schwer in Spiel. Die Gäste hatten bereits zweimal in diesem Jahr Spielpraxis gesammelt, der TSV musste sich die erst erarbeiten. Heiningen wirkte nervös und so zogen die Gäste schnell auf 3:0 und 7:2 davon. Starencoach Marcus Graf zog nach zehn Minuten die Notbremse in Form einer Auszeit. Doch der erhoffte Effekt trat nicht ein, Brändle traf zum 9:3 für Unterensingen.

Die Hereinnahme von de Boer und Spörle im Angriff sowie die Umstellung der Deckung mit Hartl verhalfen dem TSV ins Spiel. Keeper Braun entschärfte zwei freie Würfe und Kreisläufer Gross verkürzte auf 6:9. Nun waren die Emotionen im Spiel, die das Heininger Team braucht. Näher heran ließ Unterensingen die Gastgeber nicht und setzte sich bis zur Pause auf 18:13 ab.

Für die zweite Hälfte hatten sich die Staren einiges vorgenommen, kamen aber zunächst nicht näher heran. Erst ab der 40. Minute wurden die Gäste etwas müder. Bei Heiningen setzten im Angriff Dannenmann und Kohnle die Akzente, hinten hielt Braun mit einigen Glanzparaden den Glauben seiner Kollegen an die Wende am Leben. Heiningen verkürzte auf 21:25 und als Marc Dannenmann mit seinem achten Treffer den TSV auf 29:31 heranbrachte, bebte die Halle.

Felix Kohnle verkürzte drei Minuten vor Schluss per Siebenmeter auf 31:32. Zwanzig Sekunden vor Schluss nahm Graf seine letzte Auszeit, Kohnle wurde danach in Manndeckung genommen. Davon ließen sich die Staren sich nicht beirren und spielten Rummel am Kreis frei, der einen weiteren Strafwurf herausholte. Das war die Chance zum Ausgleich als Lohn für eine kämpferisch großartige zweite Hälfte. Der Unter­ensinger Torwart gewann aber diesmal das Duell gegen Kohnle und rettete den Auswärtssieg.

Die Heininger haben „ab der 16. Minute alles reingeworfen“, lobt Graf. Über die ersten 15 Minuten allerdings „müssen wir reden.“ Durch die Niederlage habe sich für sein Team zunächst nichts geändert. Wollen die Heininger Meister werden, müssen sie in Schwäbisch Gmünd gewinnen – „und das wäre bei einem Sieg heute nicht anders gewesen“, sagt Graf.

TSV Heiningen: Rieker, Braun; Gross (1), C. Zöller (1), R. Zöller (2), Hartl, de Boer (5), Frey, Unseld (2), Dannenmann (8), Rummel (3), Spörle (2), Djokic (1), Kohnle (6/1).