Verbandsliga Donzdorf übernimmt Führung

Donzdorf / Christian Geiger

Beim TTC Hegnach wurde einüberraschend deutlicher 9:1-Sieg erspielt. In der Vorsaison endete das Spiel an selber Stelle noch unentschieden. Die Grundlage wurde in den Doppeln geschaffen. Neben dem gewohnten Sieg von Sitak/Schrag waren erneut Schröter/Binder und erstmals auch Mann/Theiß mit 3:1 erfolgreich.

Im Anschluss folgte die einzige Niederlage des Tages, Andreas Danzer musste sein Spiel verletzungsbedingt abgeben. Andriy Sitak konnte sein erstes Einzel mit Mühe 3:2 gewinnen, ließ in Durchgang zwei dann jedoch der Nummer eins der Gäste keine Chance. Ebenfalls zu kämpfen hatte Sebastian Mann. Nach zwei verlorenen Sätzen kam er jedoch zurück ins Spiel und ließ seinem Gegner nicht mehr den Hauch einer Chance und gewann verdient mit 3:2. Seinen ersten Saisonsieg konnte dann auch Stefan Schröter feiern. Er gewann problemlos 3:0. Mit den Erfolgen von Rainer Theiß (3:1) und Jochen Schrag (3:0) war der Mannschaftssieg nach zwei Stunden besiegelt.

Die zahlreichen Zuschauer freuten sich vor dem Heimspiel gegen den TTC Mühringen besonders auf die Begegnung von Andriy Sitak mit dem früheren Bundesliga-Spieler Markus Teichert. Doch dazu sollte es nicht kommen, die Gäste waren lediglich mit zwei Spielern aus der Stammmannschaft angereist. Die restlichen vier Akteure stammten aus ihrer zweiten Mannschaft, die drei Klassen tiefer, in der Landesklasse, an den Start geht. So bahnte sich der nächste deutliche Sieg bereits vor Spielbeginn an.

Der Start in den Doppeln glückte dann erneut. Sitak/Schrag und Schröter/Binder gewannen jeweils 3:1. Mann/Theiß vollbrachten das Kunststück und besiegten wie am Tag zuvor das Spitzendoppel der Gäste. Diesmal benötigten sie dafür fünf Sätze. In den folgenden Einzeln ließen die Donzdorfer ihren Gegnern kaum eine Chance. Sowohl Sitak (3:0) als auch Mann (3:1), Schröter (3:0), Schrag (3:0) und Theiß (3:1) waren erfolgreich. Lediglich Danzer musste sein Spiel wieder kampflos abgeben.

Im letzten Spiel des Tages bekamen die Zuschauer dann noch ein wenig Spektakel geboten. Andriy Sitak und Attila Namesztovszki lieferten sich einige sehenswerte Ballwechsel mit dem besseren Ausgang für Sitak. Er siegte im fünften Satz mit 11:7. Somit war der zweite 9:1-Sieg des Wochenendes perfekt. Dank dieser Siege und des vorangegangenen Erfolges gegen Heilbronn ist Donzdorf nun vorn.