Tischtennis Donzdorf erwartet Verfolger Altshausen

Süßen/Donzdorf / Bernd Winkelbauer

Im Spitzenspiel in der Tischtennis-Verbandsliga trifft der ungeschlagene Herbstmeister TG Donzdorf am Sonntag um 14 Uhr auf seinen härtesten Verfolger TTF Altshausen.

Die Lautertäler gaben in der gesamten Vorrunde nur einen Punkt ab, beim Auswärtsspiel in Altshausen, das 8:8 endete. Die Ausgangsposition für beide Teams ist klar. Sollte der Tabellenführer Donzdorf (19:1 Punkte) einen Sieg einfahren, steht die Tür zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Oberliga sperrangelweit offen. Bei einer Niederlage gegen den Tabellenzweiten (15:3) blieben die Lautertäler zwar Tabellenführer, aber nur aufgrund des besseren Spielverhältnisses. Beide Teams haben aber zumindest Platz 2, der zur Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg berechtigt sicher, da die anderen Mannschaften zu weit abgeschlagen sind.

Die Gäste treten mit ihren drei ausländischen Spitzenspielern Ocko, Toth und Blanar an und bieten zudem am vorderen Paarkreuz mit Zech einen sehr gefährlichen Spieler auf, der es geschafft hat, in der Vorrunde Donzdorfs Ausnahmekönner Andriy Sitak (Bilanz 16:1) die einzige Niederlage beizubringen.

Die Lautertäler müssen in dieser Begegnung, wie schon in der gesamten Vorrunde, verletzungsbedingt auf ihre Nummer 2 Andreas Danzer verzichten. Daher wird neben Sitak am vorderen Paarkreuz der frisch gebackene Württembergische Senioren-Vizemeister Jochen Schrag an die Platte gehen. Eine schwere Aufgabe erwartet im mittleren Paarkeuz Sebastian Mann und Stefan Schröter, die mit dem Ungarn Toth (11:6) und dem Tschechen Blanar (15:2) die Schläger kreuzen müssen. Am hinteren Paarkeuz setzen die Gastgeber auf ihren Abwehrstrategen. Rainer Theiß, der mit nur einer Niederlage in der Vorrunde die nötigen Punkte zum Sieg beisteuern soll. Komplettiert wird das Team von Tobias Binder. Der Donzdorfer ist zur Zeit sehr gut in Form, und hat schon in der Vorrunde mit zwei Einzelsiegen gegen Altshausen überzeugt. Zudem setzen die Gastgeber auf ihre Doppelstärke. Sitak/Schrag haben in der Vorrunde nur einmal verloren (9:1), und Schröter/Binder schafften sogar eine makellose 8:0-Bilanz.

Die TG Donzdorf weist darauf hin, dass die Begegnung gegen Altshausen nicht in Donzdorf in der TG Halle, sondern in Süssen in der neuen Sporthalle ausgetragen wird. Bernd Winkelbauer

Info Bereits um 10 Uhr kommt es am Sonntag an gleicher Stelle zum Spitzenspiel der Damen-Oberliga, TTG Süßen II (2.) gegen TTC Weinheim II (1.)