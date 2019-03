Leichtathletik Dietzt rast zügig durch den Prater

Wien / Uli Bopp

Bei „Laufen hilft“, dem österreichischen Meeting zur Eröffnung der Laufsaison, zeigte sich Thorben Dietz (Foto) von der LG Filstal nach seinem klaren Sieg im Göppinger DJK-Lauf 14 Tage zuvor auch in Wien in blendender Verfassung.

Auf Einladung des Salzburger Marathonläufers Peter Herzog, der bei den Europameisterschaften in Berlin Platz zehn im Marathon erreicht und mit seiner österreichischen Mannschaft sogar die Bronzemedaille im Teamwettbewerb gewonnen hatte, unternahm Dietz am vergangenen Wochenende die weite Fahrt, um seine Form zu testen. Auf dem Parcours im Prater mit Start und Ziel am Ernst-Happel-Stadion setzte Dietz sich mit Herzog vom Start weg sofort an die Spitze des großen Läuferfeldes.

Der Österreicher und der Geislinger dominierten das Zehnkilometer-Rennen nach Belieben. Die Durchgangszeit bei Dietz für die fünf Kilometer betrug 14:52 Minuten, Herzog war nur eine Sekunde langsamer. Auf der zweiten Hälfte des Rennens liefen die beiden dann nicht mehr ganz so flott und ließen es etwas gemächlicher angehen. Herzog wurde im Ziel mit 30:08 Minuten als Sieger gestoppt, Dietz lag als Zweiter knapp eine Sekunde hinter dem Salzburger.

Thorben Dietz selbst war über seine gute Zeit mit einem Stundenmittel von 19,9 Kilometern überrascht und will in den kommenden Wochen versuchen, diese Frühform zu konservieren und danach zu verbessern. Mit zehn Kilometer gibt sich Dietz ansonsten nicht mehr so oft ab. Der Athlet der LG Filstal hat das erklärte Saisonziel, sich mit der Steigerung seiner bisherigen Marathon-Bestzeit von 2:19:20 Stunden für höhere Aufgaben zu qualifizieren. Genau daran war er im vergangenen Jahr wegen einer Verletzung gescheitert.