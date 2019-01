Tischtennis Die zehnte Niederlage der TTG-Damen

Süßen / ks

Die DJK Kolbermoor II trat in Bestbesetzung an, das heißt mit Ex-Europameisterin Krisztina Toth. Katharina Sabo/Katharina Binder machten im gesamten Spielverlauf zu viele einfache Fehler und mussten ihren Gegnerinnen zum 3:0-Sieg gratulieren. Verena Volz und Celine Schlecker hatten ebenso mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, steigerten sich aber und gewannen im fünften Satz hauchdünn.

Danach traten Katharina Sabo gegen Naomi Pranjovic und Katharina Binder gegen Krisztina Toth an. Sabo nutzte ihre Chancen nicht und verlor gegen die junge Pranjovic mit 1:3. Binder machte gegen die viermalige Olympiateilnehmerin Toth ein gutes Spiel und konnte sogar den dritten Satz für sich entscheiden. Dennoch musste sie sich mit 1:3 geschlagen geben. So stand es zur Pause 1:3. Im hinteren Paarkreuz spielten nun Ann-Katrin Ziegler gegen Iana Zhmudenko und Verena Volz gegen Laura Kaim. Ziegler fand dabei nur schwer in ihr Spiel und verlor mit 1:3. Volz verlor die ersten zwei Sätze knapp, konnte danach aber die nächsten Sätze für sich entscheiden. Im fünften Satz war dann aber Kaim die bessere Spielerin und gewann mit 11:7. Sabo konnte in ihrem zweiten Spiel gegen Toth erneut nicht überzeugen und so mussten sich die Süßenerinnen mit 1:6 geschlagen geben.

Am Samstag bestreiten die Damen der TTG Süßen ihr nächstes Spiel. Gegner ist dann der TSV Betzingen, der sich auf dem vorletzten Tabellenplatz befindet. Dann will die TTG endlich die ersten Punkte einfahren. ks