Snowboard Snowboarderin Marion Sebald fühlt sich im Tiefschnee am wohlsten

Rosenheim / Von Thomas Friedrich

Die ehemalige Altenstädterin Marion Sebald fährt lieber abseits präparierter Pisten, und das mit Erfolg.

Bislang hat Marion Sebald in ihr Hobby nur Geld reingesteckt. Für den Sieg beim Engadinsnow hat sie erstmals etwas zurückbekommen: 350 Franken Preisgeld.

Sieg im Drei-Sterne-Rennen

Seit vergangenem Winter fährt sie die Wettbewerbe in der Free Ride World Qualifier Tour mit. In den Einstiegsrennen hat sie gleich so viele Punkte gesammelt, dass sie dieses Jahr schon in den Drei-Sterne-Rennen mitfahren darf. Am vergangenen Wochenende hat sie bei ihrer Premiere im Engadin gleich gewonnen.

Besichtigung mit dem Fernglas

Free Rider stürzen sich abseits der Skigebiete eine etwa 700 Meter lange Strecke herunter und bewältigen dabei 400 Höhenmeter. Das Besichtigen ist verboten, kleine Hilfsmittel dagegen sind erlaubt. Sebald schaut sich die Piste von unten mit dem Fernglas an und überlegt sich dann, wo sie runterfährt. Felsen lieber umkurven oder überspringen – es ist besser, das vorher zu wissen. Sicherheitshalber ist bei Wettkämpfen stets ein Notarzt zugegen sowie auf der Strecke verteilt drei Rettungsteams.

