Bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Ingolstadt landet Titelverteidigerin Elke Keller nur auf Rang vier.

Elke und Jürgen Keller von der LG Filstal hatten in den Seniorenvergleichen gleich zu Beginn der Meisterschaften fünf Runden mit insgesamt 5,1 Kilometer zu bewältigen. Das erfolgsverwöhnte Geislinger Ehepaar, das sich in den vergangenen Jahren auf Berg- und Trailläufe spezialisiert hatte, kam diesmal auf der einfach zu laufenden Strecke nicht zurecht und lief der starken Konkurrenz hinterher.

Knapp am Podest vorbei

Jürgen errang in 21:02 Minuten unter 30 Teilnehmern den fünften Platz in der M 60, die Christian Stoll in 19:56 Minuten dominierte. Elke lief in einem Feld mit 20 Gegnerinnen in 22:56 Minuten als Vierte hinter der Allgäuerin Alexandra Gundel (22:30) knapp am Podest der W 50 vorbei.

Schwererer Kurs erhofft

„Es hat zwar heute nicht zu einem erhofften Podestplatz gereicht, wir sind aber trotzdem vollauf mit unseren erreichten Platzierungen zufrieden“, sagte Elke Keller, die sich einen schwierigeren Kurs erhofft hatte.

