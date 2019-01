Jugendfußball Die Nachwuchskicker wirbeln in der Ankenhalle

Kuchen / Andreas Braunmiller

Der Ball rollt wieder: Am Wochenende geht es in der Kuchener Ankenhalle weiter mit dem zweiten Teil der Hallenfußballturniere des FTSV Kuchen. Insgesamt wird in drei Altersklassen gespielt.

Am Samstag sind die B-Junioren an der Reihe, am Sonntag folgen zwei Turniere der E-Junioren. Turnierbeginn der B-Junioren ist am Samstagmorgen um 10 Uhr. Insgesamt zehn Teams ermitteln den Turniersieger. Außer jeweils zwei Teams des Gastgebers FTSV Kuchen und des TSV Ottenbach sind die Mannschaften der Vereine FV Faurndau, SGM Hattenhofen/Zell, SGM SV Heldenfingen/Juniorteam Alb, 1. FC Eislingen, SV Westerheim und SGM Uhingen/Albershausen/Sparwiesen am Start. Nach den Vorrundenpartien beginnt um 14.10 Uhr die Zwischenrunde. Das Endspiel steigt um 15.45 Uhr.

Am Sonntagmorgen geht es um 9 Uhr weiter mit dem Turnier der E2-Junioren (Jugendliche des Jahrgangs 2008 und 2009). In Gruppe A spielen der FTSV Kuchen 2, der FTSV Bad Ditzenbach/Gosbach, der 1.FC Donzdorf, der TV Eybach und die TG Böhmenkirch. Die Gruppe B besteht aus den Teams FTSV Kuchen 3, 1. FC Rechberghausen, TSV Bad Überkingen, TSV Laichingen und TV Nellingen. Nach den Vorrundenpartien schließen sich um 12.45 Uhr die Halbfinal-Partien an. Der Sieger des Turniers steht um 13.45 Uhr fest.

Der Wettbewerb der E-Junioren bildet ab 14 Uhr am Sonntag den Abschluss des zweiten Turnierwochenendes. Im gleichen Modus wie bei den E 2-Junioren ermitteln zehn Teams den Sieger. In der Vorrundengruppe A spielen die Mannschaften des FTSV Kuchen, des 1. FC Eislingen, des 1. Göppinger SV U10, der TG Reichenbach u.R. und des TV Nellingen. In der Gruppe B duellieren sich die Teams des 1.Göppinger SV U11, des TSV Jesingen, des SC Geislingen, des 1. FC Donzdorf und der SGM Zell/Hattenhofen. Die Vorschlussrunde beginnt am frühen Abend um 17.45 Uhr. Das Finale wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Info Am Wochenende, 26./27. Januar; folgt Teil drei der Turnierserie des FTSV Kuchen in der Ankenhalle. Am Samstag, 26. Januar, treten die C 2- und C 1-Junioren an (9 und 14 Uhr). Tagsdrauf geht es dann weiter mit den Turnieren der D 2- und D 1-Junioren (Beginn ebenfalls 9 und 14 Uhr).