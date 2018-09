Handball-Landesliga Die längste Dienstreise der Saison

Kuchen/Gingen / sf

Das erste Auswärtsspiel führt KuGi gleich zum weitesten Reiseziel der Liga. Wie die SG ist auch Gastgeber Feldkirch mit einer Niederlage gestartet, 29:31 bei Aufsteiger SG Bettringen. Im Wesentlichen spielt die Mannschaft von Trainer Zoltan Balogh seit Jahren unverändert zusammen und weist damit eine eingespielte Einheit auf. Die Jugendspieler Springhetti und Kornexl haben sich im Aktivenbereich etabliert und sind zu Leistungsträgern herangewachsen. Auf der Mittelposition zieht nach wie vor der gleichermaßen erfahrene wie gewiefte Spielmacher Hintringer die Fäden seiner Mannschaft. Die SG sollte also vor dem durchschlagskräftigen Rückraum, ebenso wie vor dem massiven Mittelblock der Vorarlberger, gewarnt sein.

Kuchen-Gingen will nach der Derby-Niederlage gegen Altenstadt zum Ligastart unbedingt die ersten Punkte der Saison sammeln. Trainer Ralf Riethmüller steht für dieses Vorhaben, abgesehen von Moritz Mayer und Jesse Janz, der gesamte Kader zur Verfügung.

Die SG Kuchen-Gingen setzt zum Spiel einen Fanbus ein. Abfahrt für die Anhänger der Mannschaft ist am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr an der Ankenhalle in Kuchen. Wer mit will, sollte sich schleunigst unter busfahrt@sg-kugi.de anmelden. Es sind noch Plätze frei.