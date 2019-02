Frauenhandball Die Kurve kriegen

Göppingen / Regine Fezer

Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen gegen St. Leon und zuhause gegen Schozach wollen die Göppinger Oberliga-Handballerinnen in Mannheim zwei Punkte einfahren.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass Frisch Auf gewinnen muss, um die Platzierung vor den Abstiegsrängen zu festigen. Göppingen steht mit 15:21 Punkten auf Rang neun. Zwei Plätze dahinter mit 12:24 Punkten hat Mannheim nur einen Punkt Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz. So liegt der größere Druck eindeutig bei der HSG.

Im Göppinger Lager herrscht zur Zeit große Unsicherheit. Nach dem total verkorksten Start in die Oberliga-Runde starteten die jungen Damen in grün seit Anfang November eine furiose Aufholjagd. Seit Mitte Januar haben sie die Abstiegsplätze verlassen. Anfang Februar zeigten sie in Wolfschlugen ihre bisher beste Saisonleistung und nur eine Woche später spielten sie mutlos und zurückhaltend und mussten zu Recht den Gästen zum Sieg gratulieren. Diese Hochs und Tiefs erzeugen auch bei den Trainern dicke Fragezeichen.

Das Vorrundenspiel gegen die HSG verlief lange Zeit ausgeglichen. Fünf Minuten vor Schluss lag Göppingen mit einem Tor zurück, zog am Ende aber mit 24:27 den Kürzeren. Das soll diesmal anders laufen. Allerdings gestaltete sich die Trainingswoche aufgrund von Krankheitsfällen sehr dürftig. Auf jeden Fall werden Jil Kummer und Mathilda Häberle verletzungsbedingt nicht spielen, Lena Wiedmann aus beruflichen Gründen. Wenn die Göppingerinnen ihr Leistungsvermögen abrufen können, dazu gehört eine gehörige Portion Einsatzwillen, so werden sie mit zwei Punkten die Heimreise antreten. rf