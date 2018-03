Oberliga Die Gäste präsentieren Turnkunst vom Feinsten

Ebersbach / bs

Es war die erwartet deutliche Angelegenheit für die KTV Straubenhardt II in der Oberliga Württemberg: Das Gäste-Ensemble dominierte das Geschehen, ließ den sich gut präsentierenden Staufener Turnern keine Chance auf Punktgewinne und siegte klar mit 73:14.

„Das ist aber kein Beinbruch, gegen Straubenhardt II hatten wir von vornherein mit einer Niederlage gerechnet, alles andere wäre eine faustdicke Überraschung gewesen“, weiß Taktiker Bernhard Sinn. So wie sich die Straubenhardter Riege in dieser Saison präsentiert, könnte sie wohl auch locker in der 2. Bundesliga mithalten. Für die zahlreichen Zuschauer bot sich damit die Gelegenheit, Turnkunst vom Feinsten zu sehen. Das Turnteam um Michael Weber zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert und konnte seine bisherige Saisonbestleistung abrufen.

Bereits am Boden unterstrich das Team von KTV-Coach Walter seine Dominanz. Einzig Marius Brenner konnte mit blitzsauberem Vortrag dagegen halten und unter großem Jubel zwei Punkte für sein Team verbuchen. Michael Shamiyeh und David Niederer mussten hingegen Federn lassen. Straubenhardt gewann 11:2.

Das Seitpferd geriet zu einer Machtdemonstration der Gäste (24:0). Alle Staufener verloren ihre Duelle überdeutlich, wobei keinesfalls schlechte Leistungen geboten wurden. Leon Scharfe gab trotz Saisonbestleistung fünf Zähler ab, der etwas strauchelnde Alexander Sinn gar zehn. Shamiyeh und Brenner zeigten Ansprechendes, konnten aber den Verlust von fünf beziehungsweise vier Punkten nicht verhindern.

An den Ringen hatte man seitens des Turnteams mit Chancen auf den Gerätesieg gerechnet, doch abermals agierte Straubenhardt bärenstark. Oliver Dürr unterlag mit vier Zählern. Ebenso Scharfe, der gegen den erstligaerfahrenen Aaron Wagner auf verlorenem Posten stand. Routiniert die Vorträge der Sinn-Brüder: Ale­xander trotzte seinem Gegner ein Remis ab und Bernhard sicherte sich vier Zähler (4:8).

Auch am Sprung hielt sich Staufen wacker. Niederer und Roman Kneller überzeugten mit Bestleistungen, wurden aber von ihren Duellgegnern übertrumpft. Shamiyeh bestach einmal mehr mit der besten Ausführung, konnte aber gegen den überragenden Nils Buchter wenig ausrichten. Ganz stark wiederum Brenner, der sich vier Zähler gut schreiben lassen konnte (4:8).

Einzig Kneller gelang es am Barren, einen Punktverlust zu verhindern und ein Remis zu erzielen. B. Sinn und Shamiyeh gaben zwei und drei Punkte ab. Ersatzmann Scharfe präsentierte sich gut (0:10).

Damit lag das Turnteam vor dem Reckturnen mit 10:61 überdeutlich in Rückstand, dennoch war die interne Zielsetzung, zweistellig zu punkten, bereits erreicht. Am Königsgerät agierte Staufen hochwertig, war aber gegen die Straubenhardter Übermacht chancenlos. Sehr stark die Auftritte von Dürr, der nur zwei Punkte abgab, und B. Sinn, der mit seiner schwierigen Kür vier Punkte einheimste (4:12).

Heute um 16 Uhr ist das Turnteam Staufen zu Gast bei der ­Vorarlberger Turnerschaft (VTS). Geturnt wird in der Sportmittelschule in Hohenems. bs