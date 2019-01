Turngau Staufen Die Erwartungen weit übertroffen

Kreis Göppingen / jb

Mit 150 Teilnehmern verzeichnete das Turnerjugend-Forum des Turngaus Staufen einen Teilnahmerekord. „Ich bin zum ersten Mal dabei. Die Workshops haben meine Erwartungen weit übertroffen“, zeigte sich nicht nur eine Übungsleiterin begeistert. Die neue Halle und das Sport- und Vereinszentrum des TSV Süßen boten optimale Bedingungen. Eine dreiteilige Halle, Gymnastik- und Seminarräume und eine Turn- und Bewegungslandschaft ließen keine Wünsche offen.

Die Teilnehmer erwartete zunächst ein reichhaltiges Frühstück. In drei Workshop-Blöcken konnten die Übungsleiter Spielideen, Bewegungsformen, Tanzvarianten, Hilfestellungen und Trainingsmethoden kennenlernen. Auch Neues war mit dabei. Eine intensive Erfahrung mit Muskelkatergarantie erhielten die Teilnehmer etwa bei der Präsentation einer aktuell entwickelten Form des funktionellen Trainings, vermittelt von Nadine Haug. Eigene Erfahrungen machen, um das Gelernte besser vermitteln zu können, ist das Grundprinzip des Forums. Erfahren, ausprobieren, schwitzen und powern machen die Bewegungsideen und Methoden in den Bereichen Leichtathletik, Turnen, Dance, Bewegungsentwicklung, Kraft und Ausdauer, konzipiert für die Kleinsten bis hin zum Jugendalter, erlebbar. „Begeisterte Übungsleiter nehmen dieses Gefühl mit in ihre Übungsstunden,“ zeigte sich Benno Baumeister vom Orgateam des Jugendausschusses überzeugt. Die Vorbereitung und Betreuung durch Ausrichter TSV Süßen und den Turngau wurde gelobt. „Das Tuju-Forum ist eine sehr gelungene Fortbildungsplattform. Teilnehmer und Organisation sind immer toll. So halte ich mir den letzten Samstag im Januar immer für das Forum frei“, hielt eine Referentin fest.

Auch der Turngau-Flashmob 2019 wurde in einem Workshop vermittelt. Zum sechsten Mal wurde von Corina Viohl ein Tanz entworfen, der bei den Gau-Kinder- und Jugendturnfesten im Sommer von über 1000 Teilnehmern präsentiert wird. „Wir freuen uns schon auf das tolle Bild auf den Sportplätzen in Albershausen und Reichenbach u.R.“, zeigte sich Turngau-Vizepräsident Jörg Allmendinger mit der Arbeit des Jugendausschusses zufrieden.

Das Angebot für Kinder und Jugendliche in den Turnvereinen weiterzuentwickeln und die Veranstaltungen in hoher Qualität durchzuführen, ist insbesondere die Aufgabe des Gaujugendturntags, der nachmittags folgte. 47 Vereine mit 72 Vereinsvertretern trafen sich, um die Berichte des Jugendausschusses entgegenzunehmen, die Organisationsteams für 2019 zu wählen und neue Ideen zu diskutieren. Für die Organisations- und Projekt-Teams, die den Turngau-Jugendausschuss bilden, konnten neue Mitarbeiter gewonnen werden. Insgesamt engagieren sich in den Teams für die Staufen Tobe-Tage, das „Tuju meets Jump&Fun“-Projekt und die Gau-Kinder- und Jugendturnfeste nun 27 Vereinsmitarbeiter auf Turngau-Ebene. Unbesetzt blieb der Jugend-Vorstand. So wurde ein Tagungs-Vorstand mit Alexander Grünholz, Stefanie Heim, Jürgen Ehrhardt und Jasmin Buresch gewählt, der souverän durch die Tagung führte, die Turnerinnen des TSV Süßen und eine Flashmob-Präsentation des TV Börtlingen eröffneten. Süßens Bürgermeister Kersting zeigte sich beeindruckt vom Format des Forums und lobte die tolle Jugendarbeit im Turngau und in den Vereinen vor Ort. Der Präsident des TSV Süßen, Peter Lutz, stellte den Vereinsvertretern das Sportvereinszentrum vor. Für alle Generationen sei hier ein Angebot geschaffen worden. Für eine Überraschung sorgte das Turnmaskottchen Turni bei der Versammlung in Süßen – der Turngau verfügt nun über ein eigenes Kostüm des beliebten blauen Turnhasen der Schwäbischen Turnerjugend, der schon zuletzt ein fester Bestandteil bei den Turnfesten und bei den Staufen Tobe-Tagen war. jb